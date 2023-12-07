Arka Sokaklar'ın yıldızıydı! Ünlü oyuncu belediye başkanlığı için aday adayı oldu!

ensonhaber.com
Oyuncu Filiz Taçbaş, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde belediye başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı.
59 yaşındaki Filiz taçbaş CHP'den İzmir Foça Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yaptı.
Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş Mayıs ayında yapılan milletvekilliği seçimlerindede aday olmuş ancak istediğini alamamıştı.
CHP'nin İzmir ikinci bölgeden milletvekili aday adaylığı için başvuru yapan fakat bu isteği gerçekleşmeyen Filiz Taçbaş, şimdide belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yaptı.
Filiz Taçbaş belediye başkanı aday adaylığına başvuru yaptığını sosyal medyadan duyurdu..