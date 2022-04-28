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    • Arka Sokaklar'ın Zeliş'i açıldıkça açıldı, 'Bir tane yetmez' dedi! Dekoltesi görenin nevrini döndürdü...

    Arka Sokaklar'ın Zeliş'i açıldıkça açıldı, 'Bir tane yetmez' dedi! Dekoltesi görenin nevrini döndürdü...

    Arka Sokaklar dizisinde Zeliş'e hayat veren Yüsra Geyik, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor. 15 yılın ardından Arka Sokaklar'dan ayrılan Geyik, son olarak Camdaki Kız dizisinde boy gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2022 - 13:34
    • Güncelleme : 28.04.2022 - 13:39
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    Arka Sokaklar'ın Zeliş'i açıldıkça açıldı, 'Bir tane yetmez' dedi! Dekoltesi görenin nevrini döndürdü...

    21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya gelen Yüsra Geyik, ilkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesiyle beraber İstanbul'a taşındı.

    2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başlayan güzel oyuncu, akabinde tiyatro kursuna yazıldı.

    Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamlayan Geyik, 13 yaşına geldiğinde kameralar ile tanıştı.

    İlk olarak Hayat Bilgisi dizisinde yer alan Yüsra Geyik, daha sonra 15 yıl boyunca yer alacağı Arka Sokaklar dizisine geçiş yaptı.

    2006 yılından bu yana Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, Zeliş karakterine hayat verdi.

    Geçtiğimiz sezon ani bir kararla diziden ayrılan ve Camdaki Kız'a dahil olan oyuncu, bu kararı ile hayranlarını şoke etmişti.

    Camdaki Kız dizisinde Melisa'ya hayat veren ancak bu yolculuğu kısa süren Yüsra Geyik, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerin başında geliyor.

    Cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken ismin yeniden ne zaman ekranlarda boy göstereceği ise merak edilen detaylardan birisi...

    Yüsra Geyik sosyal medyayı salladı!

    Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızına hayat veren Yüsra, Camdaki Kız'da ise bambaşka bir karakter ile karşımıza çıktı.

    Yıllardır oluşturduğu Zeliş profilinden çıkan Yüsra Geyik, Melisa karakteri ile her anlamda başarılı bir oyuncu olduğunu gösterdi.

    Arka Sokaklar ın Zeliş i açıldıkça açıldı, Bir tane yetmez dedi! Dekoltesi görenin nevrini döndürdü... #1

    Melisa macerası kısa süren Yüsra, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

    Güzel ve genç isim, paylaştığı dekolteli pozları sayesinde akılları baştan alıyor.  Yüsra Geyik'in bazı fotoğrafları ise beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

     

    Arka Sokaklar ın Zeliş i açıldıkça açıldı, Bir tane yetmez dedi! Dekoltesi görenin nevrini döndürdü... #2

    Arka Sokaklar ın Zeliş i açıldıkça açıldı, Bir tane yetmez dedi! Dekoltesi görenin nevrini döndürdü... #3

    Arka Sokaklar ın Zeliş i açıldıkça açıldı, Bir tane yetmez dedi! Dekoltesi görenin nevrini döndürdü... #4

    Arka Sokaklar ın Zeliş i açıldıkça açıldı, Bir tane yetmez dedi! Dekoltesi görenin nevrini döndürdü... #5


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