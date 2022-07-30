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    Arka Sokaklar'ın Zeynep'inin kardeşini görenler dumur oldu! Tesettüre girdi, büyüledi

    Arka Sokaklar dizisinde Zeynep'e hayat veren Gamze Özçelik'in kardeşi şi Meltem Özçelik, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Tesettüre giren Meltem Özçelik, güzelliğiyle büyüledi.
    • 30.07.2022 - 14:45
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    Arka Sokaklar'ın Zeynep'inin kardeşini görenler dumur oldu! Tesettüre girdi, büyüledi

    26 Ağustos 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Gamze Özçelik, Maltepe Anadolu Lisesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde okudu.

    1999'da Elite Model Look İpek güzeli, 2000'de Miss Turkey ikinci güzeli seçilen Özçelik, podyuma çıkmadı.

    Mankenlik yerine oyunculuğu tercih eden Gamze Özçelik, Arka Sokaklar dizisinde Zeynep'e hayat verdi ve bu sayede tanındı.

    Buzda Dans, Popstar, Türkstar, Ben Buradan Atlarım gibi yarışma programlarını sunan Özçelik, son olarak Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde yer aldı.

    Ardındna oyunculuğu bırakan ve tesettüre giren Özçelik, sosyal sorumluluk projelerine yoğunlaştı.

    Yardım işlerine kendisini adayan ve bu kapsamda bir dernek kuran Gamze Özçelik,  bu defa kardeşi Meltem ile gündem oldu.

    Ablası Gamze Özçelik gibi tesettüre giren Meltem Özçelik, güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bıraktı.

    Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem

    32 yaşındaki Meltem Özçelik, ablasıyla birlikte Umuda Koşanlar Derneği ile yardıma muhtaç insanlar için çalışıyor.

    Özçelik'in kız kardeşini gören sevenleri, benzerlikleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

    Meltem Özçelik de ablası Gamze Özçelik gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra tesettüre girdi.

    Arka Sokaklar ın Zeynep inin kardeşini görenler dumur oldu! Tesettüre girdi, büyüledi #1

    Arka Sokaklar ın Zeynep inin kardeşini görenler dumur oldu! Tesettüre girdi, büyüledi #2

    Arka Sokaklar ın Zeynep inin kardeşini görenler dumur oldu! Tesettüre girdi, büyüledi #3

    Arka Sokaklar ın Zeynep inin kardeşini görenler dumur oldu! Tesettüre girdi, büyüledi #4

    Arka Sokaklar ın Zeynep inin kardeşini görenler dumur oldu! Tesettüre girdi, büyüledi #5


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