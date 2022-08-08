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    Armağan Çağlayan, takipçisine ateş püskürdü

    Armağan Çağlayan, canlı yayında cin çıkarma seansı yaptığını söyleyen Pelin Hurman’ı konuk aldığı için kendisine, “Kendi sonunu hazırlıyorsun” diyen takipçisine tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 10:13
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    Armağan Çağlayan, takipçisine ateş püskürdü

    YouTube kanalında programlar yapan Armağan Çağlayan, aylar önce katıldığı canlı yayında "Sağdan sola donat" diyerek cin çıkarma seansı yaptığını iddia eden Pelin Hurman'ı konuk etti.

    Sosyal medya hesabından videonun tanıtımını yayınlayan Çağlayan, gelen yorumlara da cevap verdi.

    "Armağan Bey kendi sonunu hazırlıyor"

    Bir kadın takipçisinin "Armağan Bey kendi sonunu hazırlıyor böyle saçma sapan konukları çağırıp hep aynı sıkıcı soruları sorarak" yorumunu gören Çağlayan, "Siz önce eleştiriyle hakaret arasındaki çizgiyi öğrenseniz keşke. Yoruma açık ama hakaret kapalı. Ben de sizin arkadaşınız değilim. Olmakta istemezdim" dedi.

    "Ne çok biliyorsunuz yahu"

    Ünlü isim, "Bu ülkenin bilim insanlarını izlemeye ihtiyacı var. Yayıncılara büyük iş düşüyor lütfen" yorumunu yapan takipçisine de "Ne çok biliyorsunuz yahu! Astronot çıkardık, faal astronot. Kanalın en düşük izlenmesi o bölümde" cevabını verdi.

    Armağan Çağlayan, takipçisine ateş püskürdü #1

    Armağan Çağlayan, takipçisine ateş püskürdü #2


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