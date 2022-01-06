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- Arşivden taze çıktı! Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun eski hali
Arşivden taze çıktı! Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun eski hali
Yargı dizisindeki Savcı Ilgaz rolüyle son dönemde adından söz ettiren oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun değişimi, görenleri şoke etti. İşte Kaan Urgancıoğlu'unun eski halleri...
- Haber Merkezi
- 06.01.2022 - 19:14
Kara Sevda dizisindeki kötü karakteri ile hafızalara kazınan Kaan Urgancıoğlu, şimdilerde bambaşka bir rolde...
Kanal D'de ekrana getirilen Yargı dizisinde hayat verdiği Savcı Ilgaz karakteriyle büyük bir beğeni toplayan Kaan Urgancıoğlu son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor.
KAAN URGANCIOĞLU'NUN DEĞİŞİMİ
Karizmatik tavırları ve oyunculuk performansı dikkatleri geçen Urgancıoğlu'nun yıllar öncesine ait fotoğrafları ortaya çıktı.
Uzun saçları ve farklı imajı ile dikkat çeken Kaan Urgancıoğlu'nun eski halini görenler şaştı kaldı.
İşte 40 yaşındaki oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun değişimi...