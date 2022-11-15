Artık gözükmeyecek! Elon Musk'tan iPhone kullanıcılarını üzecek değişiklik..

Twitter'ı satın aldıktan sonra köklü değişikliklere imza atan Elon Musk yeni bir karar aldı. Bu karar Apple kullanıcılarını biraz üzecek..

Elon Musk tarafından satın alınan Twitter'da değişikliklerin ardı arkası kesilmiyor. Twitter'da uzun süredir bulunan bir özellik artık kullanılmayacak.

Twitter'da atılan twitin iPhone mu yoksa Android bir cihazdan mı atıldığını gösteren "for iPhone" ve "for Android" ibareleri yakında kaldırılacak.

Konu hakkında açıklama yapan Elon Musk, "for iPhone" ve "for Android" ibarelerinin ekran alanından yediği gerekçesiyle kaldırılacağını aktardı.

Elon Musk ayrıca bu özelliğin Twitter’a neden getirildiğine dair hiç kimsenin bir bilgisi olmadığını söyledi.

Bu deiğişiklik en çok Apple hayranı olan Twitter kullanıcılarının tepkisini çekiyor. iPhone tarafından gönderildi ibaresi artık Twitter'da yer almayacak..