'Artık rahatlayabiliriz!' Sadakatsiz'de Asya'nın meşhur saç hareketinin sırrı çözüldü...

Sadakatsiz dizisinde sık sık saçlarını yana atan Asya'nın bu hareketi birçok izleyiciyi çıldırtıyordu ancak altından bakın ne anlam çıktı...

Kanal D’nin yeni sezonda da büyük ilgi gören dizisi Sadakatsiz, Çarşamba akşamları ekranlara geliyor.

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in başrolünde oynadığı dizide izleyicilerin dikkatini ilk sezondan beri çeken bir detay var...

Cansu Dere’nin eli sürekli saçlarında. O kadar çok saçını düzeltiyor ki kimi izleyenler bu durumu sıklıkla eleştiriyor.

Asya ile özdeşleşen bu saç hareketinin sırrı sonunda çözüldü.

ASYA SAÇINI BİLİNÇLİ OLARAK DÜZELTİYOR

Cansu Dere'nin canlandırdığı Asya'nın bu saç hareketini bilinçli yaptığı öğrenildi.

Cansu Dere'nin Sadakatsiz'e hazırlanırken orjinal hikayeye bağlı kalmış. Dizinin orjinalindeki kadın da aynı hareketi yapmakta.

Dere, karakteri o kadar özümsemiş ki bu hareketi de atlamamış.

Öte yandan Doctor Foster dizisinin başrolü Gemma Foster'in giydiği kıyafetlerin de Asya'da görüldüğü biliniyor.