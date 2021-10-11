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Arzu Sabancı bile beğenmedi! İşte Nazlı Kayı'nın gelinlik fiyatı

Arzu Sabancı bile beğenmedi! İşte Nazlı Kayı'nın gelinlik fiyatı

Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı sade bir törenle evlenirken, gelinlik ise sosyal medyada konu oldu. Arzu Sabancı dahil olmak üzere kimsenin beğenmediği gelinlik için, bir servet ödendi.