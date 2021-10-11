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    Arzu Sabancı bile beğenmedi! İşte Nazlı Kayı'nın gelinlik fiyatı

    Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı sade bir törenle evlenirken, gelinlik ise sosyal medyada konu oldu. Arzu Sabancı dahil olmak üzere kimsenin beğenmediği gelinlik için, bir servet ödendi.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2021 - 16:59
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 17:00
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    Arzu Sabancı bile beğenmedi! İşte Nazlı Kayı'nın gelinlik fiyatı

    Geçen aralık ayında nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan cemiyetin ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, 9 Ekim'de nikah masasına oturdu.

    Üvey babası Kaan Dimili'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle Çırağan Sarayı'nda yapılacak olan düğününü erteleyen Nazlı Kayı, vefatın üzerinden 40 gün geçtikten sonra sade bir tören yaptı.

    Düğünü gelecek yıl yapmayı planlayan çiftin nikahında sadece yakın dostları yer alırken, fotoğraf çekmek ise yasaktı.

    Ancak Kayı'nın oldukça merak edilen gelinliği, yapılan paylaşımlarla sosyal medyaya düştü.

    Gelinlik sosyal medya üzerinden fazlasıyla eleştiri alırken, Arzu Sabancı, "Dün akşam nikahta Nazlı’cım zarif bir kuğu, güzel bir masal prensesi gibiydi. Esas gelinliği düğünde." dedi.

    Arzu Sabancı'nın yaptığı bu açıklamanın ardından gelinliği beğenmediği gündeme gelirken, gelinliğin fiyatı dudak uçuklattı.

    NAZLI KAYI'NIN GELİNLİĞİNİN FİYATI AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

    Nazlı Kayı, nikah töreni için straplez, tüy detaylı bir gelinlik tercih etti.

    Nazlı Kayı'nın nikah töreninde giydiği Oscar de la Renta imzalı gelinliğin yaklaşık fiyatının 12 bin dolar yani 108 bin TL olduğu söyleniyor.

    Arzu Sabancı bile beğenmedi! İşte Nazlı Kayı nın gelinlik fiyatı #1

    Arzu Sabancı bile beğenmedi! İşte Nazlı Kayı nın gelinlik fiyatı #2

    Arzu Sabancı bile beğenmedi! İşte Nazlı Kayı nın gelinlik fiyatı #3

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