Asansörde öyle bir poz verdi ki... Ebru Polat nefes kesti!

Asansörde öyle bir poz verdi ki... Ebru Polat nefes kesti!

Güzel şarkıcı Ebru Polat, asansörde verdiği son pozu ile yine olay oldu. Sinirli olduğu görülen Ebru Polat paylaşımına, "Bugün aşırı sinirliyim kimse bana bulaşmasın" notunu düştü.

30 Haziran 1983 yılında İzmir'de dünyaya gelen ve bir süre avukatlık yapan Ebru Polat, Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde de yüksek lisansını tamamladı.

Avukatlığı bıraktıktan sonra şarkıcı olmaya karar veren ve Çetin Ceviz isimli ilk parçasını piyasaya süren Polat, herkes tarafından beğenildi.

İlkokulda müzik korosuna giden ve sanatla hep iç içe olan güzel isim, son olarak 2020 yılında Evren Adam ile düet yaptı.

Konserlerine devam eden ancak son yıllarda sosyal medya üzerinden dikkati çeken Polat, güzellik alanına yöneldi.

Güzellik konusunda çeşitli çalışmalar yapan Ebru Polat, erkeklerle ilgili söylemleri ile gündem olmaya başladı.

Sosyal medya üzerinden söylemleri ve paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çeken Polat, son olarak asasörde poz verdi.

Sinirli olduğu görülen güzel şarkıcının kusursuz fiziği ise hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

Ebru Polat'tan yeni paylaşım

Son olarak sosyal medya hesabından hikaye paylaşan Ebru Polat, asansörde ayna pozu verdi.

Bu pozu verirken sinirli olduğu görülen Ebru Polat paylaşımına, "Bugün aşırı sinirliyim kimse bana bulaşmasın bir organizasyon yaptılar içine ettiler koştur koştur her şey! Tüm plan programım altüst oldu." sözlerini yazdı.

Polat'ın bu paylaşımına hayranlarından emoji ve yorum yağdı. Bazı hayranları ise sinirli olmaması gerektiğini ve halledemeyeceği iş olmadığını söyleyerek, güzel isme moral verdi.

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