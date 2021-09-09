Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı! Aşk 101. 2. sezon ne zaman başlıyor?

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği ve başrollerinde genç isimlerin yer aldığı Aşk 101 dizisinin 2. sezon resmi fragmanı yayınlandı. Peki seyircilerin merakla beklediği Aşk 101 2. sezon ne zaman?

Senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Aşk 101 dizisi, ikinci sezonuyla seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Yazıcı, Ece Yüksel ve Pınar Deniz gibi genç isimlerin yer aldığı Aşk 101 dizisinin 2. sezon fragmanı yayınlandı.

İlk sezonuyla çok konuşulan yapım, özellikle genç yaştaki izleyicilerin beğenisini topladı. Peki Aşk 101. 2. sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

AŞK 101. 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

1998 yılında geçen ve günümüze uzanan Aşk 101 dizisi, sisteme direnirken bir yandan da yetişkin dünyasına adım atmaya hazırlanan bir grup asi gencin hikayesini konu ediniyor.

Merakla beklenen Aşk 101 dizisi, ikinci ve final sezonuyla 30 Eylül Perşembe günü tüm dünya ile aynı anda Netflix’te izleyicisiyle buluşacak.

AŞK 101. DİZİSİNİN 2. SEZON KONUSU

İkinci sezonda, Osman ilk kez aşık olur. Işık Sinan'ı hayata döndürmeye çalışırken, Eda ve Kerem ise kendi seçimleri ve ilişkileri arasında sıkışıp kalmıştır.

Bazen tüm dünyayı değiştirmen gerekir. Büyüyüp, tekrar bir araya geldiklerinde, geçmişleri ile hesaplaşmak zorunda kalacaklardır.