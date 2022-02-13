Aşk 101'in Işık'ı kardeşini paylaştı, görenin ağzı açık kaldı! 'Hangisi İpek hangisi Duru?'

Aşk 101 dizisinde canlandırdığı Işık karakteri ve güzelliği ile kısa sürede büyük bir üne kavuşan İpek Filiz Yazıcı, kardeşi ile adından söz ettirdi. Yazıcı'nın kardeşini görenler ikizi sandı.

İlk sezonu 24 Nisan 2020'de Netflix platformunda yayınlanan, senaryosu Meriç Acemi tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer'in birlikte yaptığı Aşk 101, uzun süre konuşuldu.

4 uyumsuz ve 1 örnek öğrencinin ağırlıklı olarak 1998 yılında geçen hikayesinin anlatıldığı dizide başroller, herkesin ilgisini çekti.

Herkesin sevdiği gençlik dizinin başrollerinde; Mert Yazıcıoğlu, Kubilay Aka, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı, Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Ece Yüksel yer aldı.

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in uyumları diziden sonra Yargı'ya taşındı ve sosyal medyanın en sevilen gözde ikilisi olmayı başardılar.

Aşk 101'de dikkatleri çeken bir diğer isim ise güzelliği ve doğallığı ile genç aynı zamanda da yetenekli oyuncu, İpek Filiz Yazıcı oldu.

Işık karakterine hayat veren ve son olarak Son Nefesime Kadar isimli dizide Nurgül Yeşilçay'la birlikte yer alan Yazıcı, sosyal medyada ise güçlü bir kitleye sahip.

Paylaştığı karelerle beğeni ve yorumlarda rekor kıran İpek Filiz Yazıcı, kendisine ikizi gibi benzeyen kardeşi ile gündem oldu.

Instagram'da 1,2 milyon takipçiye sahip olan İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşini görenler, "Güzellik genetikmiş" demeden geçemedi.

İPEK FİLİZ YAZICI'NIN KARDEŞİNE BAKIN!

Aşk 101'in Işık'ı İpek Filiz Yazıcı hem işleri hem de özel hayatıyla dikkati çekiyor. Güzelliği ile büyüleyen oyuncu, şarkıcı Ufuk Beydemir ile yaşadığı aşkla konuşuluyor.

İlişkisi ve oyunculuğu dışında ailesinin mercek altına alındığı İpek Filiz Yazıcı, kardeşi ile fotoğraf paylaştı.

Kendisine inanılmaz derecede benzeyen kız kardeşi Duru Yazıcı, sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

Henüz 11 yaşında olan Duru Yazıcı'nın ablasına olan benzerliği ve doğal güzelliğine beğeni yağdı.

Sosyal medya kullanıcılar, "Güzellik genetikmiş" "Hangisi İpek hangisi kardeşi?" "Bu kadar benzerlik inanılmaz!" tarzında binlerce yorum yaptı.

İPEK FİLİZ YAZICI KİMDİR?

6 Ekim 2001'de İstanbul'da doğan oyuncu, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanmış olan Babam ve Ailesi dizisinde yaşadı.

2017 yılına gelindiğinde ise başrolünü Songül Öden, Erkan Petekkaya ve Dolunay Soysert gibi isimlerin paylaştığı Kayıtdışı dizisinde Tuğba Ateş karakterini canlandırdı. Hemen akabinde Elimi Bırakma adlı dizide Ceyda karakterine hayat verdi. Alina Boz ve Alp Navruz ile birlikte yer aldı.

Dijital platformda yayınlanan Aşk 101 dizisinde "Işık" karakteriyle kariyerindeki ilk başrol oyunculuğunu üstlendi ve adını geniş kitlelere duyurdu.