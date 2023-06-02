Aşk-ı Memnu'nun Hilmi Önal'ıydı! Kızı bakın kim çıktı... Hem ünlü hem güzel! Aşk-ı Memnu dizisinde Hilmi'ye hayat veren Recep Aktuğ'un kızı, görenleri şaşırttı. Aktuğ'un kızının Selena'da oynadığını duyanlar ve son halini görenler de yorum yağdırdı.

13 Mayıs 1954 yılında dünyaya gelen Recep Aktuğ, Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Hilmi Önal karakteri ile tanındı.

Hilmi Önal karakteri sayesinde akıllarda yer edinen başarılı isim, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ile mücadele etti.

Aktuğ 14 Ocak 2020 yılında İstanbul’da 65 yaşındayken öldü. 15 Ocak 2020’de düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Başarılı isim geride bir kız çocuğu bıraktı. Onu ise yakından tanıyoruz...

Bir döneme damga vuran Selena dizisinde İngilizce hocası Ceren karakterini canlandıran Zeynep Aktuğ, değişimiyle hayran bıraktı.

Güzelliği olay oldu!

Sosyal medyada çok aktif olmayan oyuncu, oldukça merak edildi. Yıllar sonra ortaya çıkan Zeynep Aktuğ, güzelliği ve değişimiyle adeta büyüledi.

Zeynep Aktuğ, 2006-2009 yılları arasında ATV'de yayınlanan ve kadrosunda Sinem Kobal, Burak Keser, Zuhal Topal, Gizem Güven ve Ümit Erdim gibi oyuncuları bulunduran Selena dizisi ile uzun süre adından söz ettirmişti.

Aktuğ, dizide kısa bir süre rol aldı ancak canlandırdığı karakterle izleyicilerin hafızasında yer edindi. Ünlü oyuncu dizideki "İngilizce öğrenip ne yapacaksınız euro yoksa" repliğiyle oldukça konuşulmuştu.