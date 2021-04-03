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    Aşk-ı Memnu yeniden mi başlıyor? Aşk-ı Memnu ne zaman, hangi kanalda?

    Yılların eskitemediği Türk dizisi Aşk-ı Memnu, yeniden ekranlara dönüyor. Bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi, tekrar bölümleriyle seyircilerin karşısına çıkacak.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2021 - 09:11
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    Aşk-ı Memnu yeniden mi başlıyor? Aşk-ı Memnu ne zaman, hangi kanalda?

    Televizyon ekranlarının unutulmayan dizilerinden Aşk-ı Memnu, entrika dolu hikayesiyle izleyicilerin ilgilisi yıllar sonra bile koruyor.

    Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan dizi, tekrar bölümleriyle bile izlenme rekorları kırıyor.

    Aşk-ı Memnu hayranları, dizi yeniden mi başlıyor, ne zaman, hangi kanalda? sorularını araştırmaya başladı.

    İşte Aşk-ı Memnu'nun yeniden izleyicilerle buluşacağı tarih..

    AŞK- MEMNU YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

    Kanal D’nin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in paylaştığı, yayınlandığı her dönem ilgiyle izlenen fenomen dizisi “Aşk-ı Memnu”, 5 Nisan Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün yeniden ekrana geliyor.

    AŞK-I MEMNU NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

    Aşk-ı Memnu Kanal D ekranlarında hafta içi her gün saat 16.00’dan itibaren ekranlarda olacak.

    Şu anda Kanal D ekranlarında saat 16.00’da gösterilen Arka Sokaklar tekrar bölümleri, Pazartesi’den itibaren kaldırılacak.

    Aşk-ı Memnu yeniden mi başlıyor? Aşk-ı Memnu ne zaman, hangi kanalda? #1

     

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