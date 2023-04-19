Aşk-ı Memnu'nun Aynur'u son haliyle Firdevs Yöreoğlu'nu solladı! "Adnan görse rotasını değiştirir" Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Aynur karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Zerrin Nişancı, son haliyle gündem oldu. Zaman içerisinde güzelliğine güzellik katan Nişancı'yı görenler, övgü dolu yorumlar yağdırdı.

4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında Kanal D'de yayınlanan Aşk-ı Memnu, reyting rekorları kırdı.

Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı dizi, tekrarlarıyla bile izlenme rekorları kırıyor.

Usta oyuncu kadrosu ile herkesi etkileyen dizide Aynur karakterine ise Zerrin Nişancı hayat verdi.

Hilmi karaktterinin eşini canlandıran Zerrin Nişancı, 1960 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Şişli Terakki Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Nişancı, 2004-2006 yılları arasında Stüdyo Oyuncuları Oyunculuk Atölye’sinde Şahika Tekand’dan iki yıllık temel oyunculuk eğitimi aldı.

2007 yılında “Fikrimin İnce Gülü”, “Yemin” ve “Binbir Gece” dizilerinde bölüm oyunculukları yapan Nişancı; Doktorlar, Bir Günah Gibi, Galip Derviş, Avni Amca, Kurt Seyit ve Şura, Gönül İşleri, Fazilet Hanım ve Kızları ve Yasak Elma gibi yapımlarda rol aldı.

Son olarak “Elimi Bırakma” dizisinde “Zerrin” karakterine hayat veren oyuncu, Aşk-ı Memnu dizisi sayesinde adını geniş kitlelere duyurdu.

Bu dizide hayat verdiği Aynur karakteri ile akıllara kazınan Nişancı, son haliyle bir kez daha gündem oldu.

İşte Aşk-ı Memnu Aynur'un son hali

“Bir Küçük Gün Işığı” dizisiyle beyaz camda görünen Zerrin Nişancı, daha sonra "Yargı" ve "İyilik" dizilerinde yer aldı.

Aşk-ı Memnu'nun üzerinden yaklaşık 13 yıl geçmesine rağmen neredeyse hiç değişmeyen Zerrin Nişancı'nın sırrı ise merak konusu oldu.

63 yaşındaki ünlü oyuncunun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Sevenleri Zerrin Nişancı'ya "Guzellik ciddiyeti geçmiş", "Çok zarifsiniz", "Seni seviyorum güzellik" gibi yorumlar yaparak beğenilerini ifade etti.