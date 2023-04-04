Aşk-ı Memnu'nun Cemilesi Pelin Ermiş'in son hali mest etti! 'Sana ne olmuş Cemile' Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Cemile karakteri ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Pelin Ermiş'in son hali dikkat çekti. İşte başarılı oyuncunun yıllar içindeki değişimi..

Türk televizyon tarihine damga vuran diziler arasında yer alan Aşk-ı Memnu oyuncularının yıllar içindeki değişmi dikkat çekiyor. Bilindiği üzere dizinin başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre gibi başarılı isimler yar almıştı. 4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu yıllar geçmesine rağmen popülerliğini kaybetmedi. Aşk-ı Memnu dizisinde Cemile karakterine hayat veren oyuncu Pelin Ermiş'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. 21 Ağustos 1982'de İzmir'de dünyaya gelen Pelin Ermiş, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Pelin Ermiş oyunculuk kariyerine 2006 yılında yayınlanan "Şöhret Okulu" isimli dizi ile başlamıştır. İşte Pelin Ermiş'in son hali.. Pelin Ermiş, Mazi Kalbimde Yaradır, Adını Feriha Koydum, Emir’in Yolu ve Hangimiz Sevmedik gibi dizilerde rol almıştır. 41 yaşındaki ünlü oyuncu dizilerin yanı sıra birçok tiyatro oyununda da rol alarak izleyicinin karşısına çıkmıştır.