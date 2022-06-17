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    Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı değişimiyle parmak ısırttı! Sarı saçlarıyla sosyal medyayı yıktı

    Aşk-ı Memnu dizisinde Katya rolüne hayat veren Ufuk Kaplan, son hali ile sosyal medya üzerinden gündem oldu.
    • 17.06.2022 - 14:56
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    Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı değişimiyle parmak ısırttı! Sarı saçlarıyla sosyal medyayı yıktı

    Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Nebahat Çehre'nin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi, reyting rekorları kırdı.

    2 sezon boyunca Kanal D ekranlarında yer alan dizide Ufuk Kaplan, Katya rolüne hayat verdi.

    Kariyerinin ne başarılı dönemlerini bu projede yer aldığı sırada geçiren Kaplan, adeta yıllara meydan okuyor.

    Ufuk Kaplan'ın son hali, sosyal medya üzerinden gündem oldu ve herkesin ilgisini çekti.

    Ufuk Kaplan yıllara meydan okuyor

    Ufuk Kaplan Aşk-ı Memnu dizisi ile oyunculuk alanında iyi bir çıkış yakaladı.

    Şimdilerde 49 yaşında olan Kaplan, son haliyle, "Yıllara meydan okumuş" dedirtti.

    İmaj değiştiren Kaplan, sosyal medya pozlarıyla göze çarptı.

    Ufuk Kaplan Aşk-ı Memnu'dan sonra Yaseminli Yuva, Bizim Okul, Hayat Dediğin, Gölgedekiler, Yasak Elma gibi projelerde de yer aldı.

    Aşk-ı Memnu nun Katya sı değişimiyle parmak ısırttı! Sarı saçlarıyla sosyal medyayı yıktı #1

    Aşk-ı Memnu nun Katya sı değişimiyle parmak ısırttı! Sarı saçlarıyla sosyal medyayı yıktı #2

    Aşk-ı Memnu nun Katya sı değişimiyle parmak ısırttı! Sarı saçlarıyla sosyal medyayı yıktı #3

    Aşk-ı Memnu nun Katya sı değişimiyle parmak ısırttı! Sarı saçlarıyla sosyal medyayı yıktı #4


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