Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı değişimiyle parmak ısırttı! Sarı saçlarıyla sosyal medyayı yıktı

Aşk-ı Memnu dizisinde Katya rolüne hayat veren Ufuk Kaplan, son hali ile sosyal medya üzerinden gündem oldu.

Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Nebahat Çehre'nin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi, reyting rekorları kırdı.

2 sezon boyunca Kanal D ekranlarında yer alan dizide Ufuk Kaplan, Katya rolüne hayat verdi.

Kariyerinin ne başarılı dönemlerini bu projede yer aldığı sırada geçiren Kaplan, adeta yıllara meydan okuyor.

Ufuk Kaplan'ın son hali, sosyal medya üzerinden gündem oldu ve herkesin ilgisini çekti.

Ufuk Kaplan yıllara meydan okuyor

Ufuk Kaplan Aşk-ı Memnu dizisi ile oyunculuk alanında iyi bir çıkış yakaladı.

Şimdilerde 49 yaşında olan Kaplan, son haliyle, "Yıllara meydan okumuş" dedirtti.

İmaj değiştiren Kaplan, sosyal medya pozlarıyla göze çarptı.

Ufuk Kaplan Aşk-ı Memnu'dan sonra Yaseminli Yuva, Bizim Okul, Hayat Dediğin, Gölgedekiler, Yasak Elma gibi projelerde de yer aldı.