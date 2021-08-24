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- Aşk iddiaları gündemde! Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'dan sürpriz poz...
Aşk iddiaları gündemde! Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'dan sürpriz poz...
Tuba Büyüküstün'ün Another Self adlı dijital dizide birlikte rol aldığı Murat Boz ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündeminde... İkiliden ilk poz ise hayranlarının dikkatinden kaçmadı.
- Haber Merkezi
- 24.08.2021 - 11:55
Murat Boz ile Tuba Büyüküstün'ün aşk yaşadığı iddiası magazin gündeminde yerini koruyor.
Netflix'in yeni dizisi 'Another Self'te birlikte ekrana çıkmaya hazırlanan Tuba Büyüküstün ile Murat Boz, önceki akşam rol arkadaşlarıyla Alaçatı'da buluştu.
Geçtiğimiz haftalarda çıkan aşk dedikodularının ardından ikilinin yan yana verdiği poz ise hayranlarını heyecanlandırdı.
AŞK İDDİASINI YALANLADI
Murat Boz ve Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz haftalarda Beykoz'daki bir mekanda baş başa yemek yemişti.
Ünlü popçu Another Self adlı dijital dizide partnerini canlandırdığı Tuba Büyüküstün'le aşk yaşadığı iddiasına "Dizi çekiyoruz arkadaşlar" diyerek cevap vermişti.
Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un hayatında bir süredir kimse bulunmuyor.