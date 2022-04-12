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- Aşk Mantık İntikam 41. bölüm fragmanı: Esra'nın yeniden hamile olduğunu duyan Ozan bayıldı!
Aşk Mantık İntikam 41. bölüm fragmanı: Esra'nın yeniden hamile olduğunu duyan Ozan bayıldı!
Aşk Mantık İntikam dizisinin büyük finaline son iki gün kalırken, yeni fragman yayınladı. Fragmanda; Esra'nın yeniden hamile olduğu ve bunu duyan Ozan'ın şoke olarak bayıldığı görüldü.
- Haber Merkezi
- 12.04.2022 - 21:25
No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 18 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisi final vermeye hazırlanıyor.
Burcu Özberk ve İlhan Şen'ın başrolünde olduğu dizi, eğlenceli bir aşk konusunu ele aldı ve seyircisine keyifli anlar yaşattı.
Final vermeden önce yeni bölüme dair fragmanın paylaşıldığı dizide yine komik ve sevgi dolu anlar öne çıkarıldı.
Yayınlanan son fragmanda; Esra'nın hamile olduğu ve bunu Ozan'a söylediği görüldü. Bayılan Esra'nın hamile olmasını öğrenen Ozan ise şoke oldu.
Şoka giren Ozan'ın bayılması seyirciye komik anlar yaşatırken, yeni bölüm ise iple çekilmeye başlandı. İşte Aşk Mantık İntikam 41. bölüm fragmanı...
Aşk Mantık İntikam 41. bölüm fragmanı İZLE