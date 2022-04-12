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Aşk Mantık İntikam 41. bölüm fragmanı: Esra'nın yeniden hamile olduğunu duyan Ozan bayıldı!

Aşk Mantık İntikam 41. bölüm fragmanı: Esra'nın yeniden hamile olduğunu duyan Ozan bayıldı!

Aşk Mantık İntikam dizisinin büyük finaline son iki gün kalırken, yeni fragman yayınladı. Fragmanda; Esra'nın yeniden hamile olduğu ve bunu duyan Ozan'ın şoke olarak bayıldığı görüldü.