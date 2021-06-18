Aşk Mantık İntikam dizi oyuncuları ve karakter analizleri

Fox TV'nin yeni dizisi Aşk Mantık İntikam, bu akşam ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte başrolünde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in yer aldığı dizinin konusu ve karakter analizleri

''Cunning Single Lady'' adlı Güney Kore dizisinden uyarlanan Aşk Mantık İntikam dizisi, 18 Haziran Cuma akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle Fox TV’de izleyicilerle buluşuyor.

Yapımcılığını No:9 Productions'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı Aşk Mantık İntikam dizisi, garson Esra ile Mühendis Ozan’ın mantık evliliğinden aşka uzanan öyküsünü keyifli bir dille seyirciye aktaracak.

Yaz aylarına heyecan katması beklenen dizinin kadrosunda; İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yanı sıra Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler yer alıyor.

Seyirciler dizinin konusu ve oyuncu kadrosuna dair detayları araştırılıyor. Peki Aşk Mantık İntikam konusu nedir, kimler oynuyor? İşte Aşk Mantık İntikam’ın merak edilen oyuncuları ve canlandırdıkları karakterlerin merak edilenleri...

AŞK MANTIK İNTİKAM DİZİ KONUSU

Aşk Mantık İntikam dizisi, kıt kanaat yaşam sürdüren garson Esra ile Mühendis Ozan’ın mantık evliliğinden aşka uzanan bir öyküsünü anlatacak. Esra, aşkın karın doyurmadığı gerçeğini annesinden öğrenip mantık evliliği için gözüne kestirdiği Ozan’la nikâh masasına oturacak.

Ancak Ozan’ın çalışma hayatındaki hedefleri Esra’nın hayat standardını değiştirme umuduyla çatışınca mantık evliliği de çatırdayacak. Maddi manevi problemlerle kaçınılmaz son gelecek.

Boşanmanın ardından Ozan yazılım şirketi açıp çok zengin olacak. Burada işe başlayan Esra ile yolları yeniden kesişecek ve işin intikamcılıkla gelişecek aşk yönü de böylece ortaya çıkacak.

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

BURCU ÖZBERK (Esra Erten)

Esra’nın yüzünde bir gülümseme ile hatırladığı yılları babasının işinden ayrılıp hayallerinin peşinde koşmaya karar vermesiyle sonlanır. Babası hayallerinin peşinde koşarken tüm mal varlıklarını kaybederler. Sabah akşam çalışıp çocuklarına bakan annesi Menekşe’yi gören Esra kararını verir. Hayal kurmak insanın başına bela açıyordur. Aşık olmak ise insanın sağlıklı düşünmesini engelliyordur. Esra bu düşünceyle büyür. Çocukluğundan beri ona aşık olan Ozan Korfalı çok iyi bir üniversitede bilgisayar mühendisliği okumuştur. Esra ve Ozan kısa zaman sonra evlenirler. Esra tam da hayal ettiği gibi bir hayat yaşamaktadır. Ozan bir akşam işinden ayrıldığını, hayallerinin peşinde koşacağını söyler ancak Esra, dönüp dolaşıp kaçtığı şeyin tam ortasında kalmıştır.

Esra eğlenceli ve güçlü bir kızdır. Abisiyle birbirleriyle sürekli didişseler de aslında aile bağları çok kuvvetlidir. Babasını her şeye rağmen çok sever. Annesi ise hem arkadaşı hem dert ortağıdır.

Hırslıdır, kolay pes etmez. En dibe bile vursa küllerinden yeniden doğup yeniden ayaklanır. Denemekten de kaybetmekten korkmaz.

İLHAN ŞEN (Ozan Korfalı)

Ozan, Esra'yı ilk gördüğünde sekiz yaşındadır. O küçük yaşına rağmen hissettiği şeyin aşk olduğunu anlamıştır. Üniversiteyi bitirip işe girene kadar Esra'nın kendisinden haberdar olmadığını düşünmektedir. Ancak kendisini Esra ile evlenmiş bulur. İnandığı projesi için hayallerinin peşinde giderken de Esra'nın hassasiyetinin farkına varmayarak onu kaybetmesine neden olacak durumların içine girer ve sonuçta boşanırlar. Ama hep en dibe düşünce başlar yükseliş. Ozan’ın hiçbir ümidi kalmadığını düşündüğü gün karşısına Çınar çıkar.

Ozan yaşadıkları onu sertleştirmiş olsa da vicdanlı, iyi niyetli ve dürüst bir adamdır. İnsanlara inanmaya, onların içindeki iyi yönü görmeye meyillidir. Pozitif düşünen, sorunları büyütmeden, panik yapmadan çözen biridir. Yakışıklılığına rağmen kibirli değildir, kimseyi aşağıda görmez. Ailesine düşkündür. Annesine çok şey borçlu olduğunu düşünür. Onun için yapamayacağı şey yoktur. Kız kardeşi ile çok güzel bir ilişkisi vardır. Abi kardeş arkadaş gibidirler.

BURAK YÖRÜK (Çınar Yılmaz)

Çınar babasının deyimiyle tam bir ‘beyzade’dir. Çağla’yla ikiz olmalarına rağmen ona göre tam aksi bir karakterdedir. Dışadönük, neşeli, sevecen, herkese kolayca güvenen, hayatı ve insanları olduğu gibi kabul eden rahat bir karakteri vardır. Çok iyi kalplidir. Kötülük görmediği için kötülük yapmayı bilmez. Önce güzel bir çocuk, sonra yakışıklı bir genç olduğu için reddedilmeyi de tanımamıştır.

Çok değer verdiği dostu ve söz geçiremediği kalbi arasında büyük bir sınav beklemektedir onu.

MELİSA DÖNGEL (Çağla Yılmaz)

Çağla çok güzel, iyi kalpli, duygusal bir kızdır. Çok iyi okullarda eğitim görmüş, babasından iyi bir terbiye, emektarları Adiloş’tan bolca sevgi almıştır. Rafine zevkleri vardır. Trendleri, modayı takip etmekle birlikte klasikleri hiçbir şeye değişmez. Şirketin üst düzey yöneticilerinden biridir, iş hayatında başarılıdır, zekidir. Zengin ya da güçlü olduğu için kimseyi ezmeyi düşünmez. Detaycıdır, iyi bir gözlemcidir.

Çağla’nın dışarıdan soğuk bir kişilik gibi görünmesine sebep olan istemeden de olsa insanlarla arasına koyduğu mesafedir. Aslında çok kırılgan bir yapısı vardır. İnsanlara çok zor güvenen, duygularını ele vermekten korkan birine dönüşmüştür. Ozan’ı tanır tanımaz hoşlanmasının sebebi de onun dürüst biri olduğunu hemen anlamasıdır.