Aşk Mantık İntikam ne zaman başlıyor? Aşk Mantık İntikam konusu ve oyuncuları

Aşk Mantık İntikam ne zaman başlıyor? Aşk Mantık İntikam konusu ve oyuncuları

''Cunning Single Lady'' adlı Güney Kore dizisinden televizyon ekranlarına uyarlanan Aşk Mantık İntikam dizisi, seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Aşk Mantık İntikam dizisi ne zaman başlıyor?

Yapımcılığını No:9 Productions'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı Aşk Mantık İntikam dizisi, Fox TV ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren ve yaz aylarında ekrana gelecek Aşk Mantık İntikam için geri sayım başladı.

İzleyiciler, Aşk Mantık İntikam ne zaman başlıyor? Aşk Mantık İntikam konusu nedir, oyuncuları kimler? sorularına yanıt arıyor.

Peki Aşk Mantık İntikam ne zaman başlıyor? İşte, Aşk Mantık İntikam konusu ve oyuncu kadrosu...

AŞK MANTIK İNTİKAM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Güney Kore dizisi Cunning Single Lady'in yerli uyarlaması olarak hazırlanan Aşk Mantık İntikam dizisinin yayın tarihinin belli olmasının yanında ilk fragmanı da yayımlandı.

İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel’in başrolünü paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisi, 18 Haziran Cuma akşamı saat 20.00'de FOX ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

AŞK MANTIK İNTİKAM KONUSU

Aşk Mantık İntikam dizisi, kıt kanaat yaşam sürdüren garson Esra ile Mühendis Ozan’ın mantık evliliğinden aşka uzanan bir öyküyü anlatacak. Esra, aşkın karın doyurmadığı gerçeğini annesinden öğrenip mantık evliliği için gözüne kestirdiği Ozan’la nikâh masasına oturacak.

Ancak Ozan’ın çalışma hayatındaki hedefleri Esra’nın hayat standardını değiştirme umuduyla çatışınca mantık evliliği de çatırdayacak. Maddi manevi problemlerle kaçınılmaz son gelecek.

Boşanmanın ardından Ozan yazılım şirketi açıp çok zengin olacak. Burada işe başlayan Esra ile yolları yeniden kesişecek ve işin intikamcılıkla gelişecek aşk yönü de böylece ortaya çıkacak.

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI

Yaz aylarına heyecan katması beklenen dizinin kadrosunda;

İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yanı sıra Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler yer alıyor.