Aşk Mantık İntikam Zümrüt'ün 11 yıl aynı yastığa baş koyduğu isme bakın! Arka Sokaklar'da fırtına gibi esiyor

Aşk Mantık İntikam dizisinde Zümrüt karakterine hayat veren Günay Karacaoğlu, eski eşiyle gündeme geldi. Karacaoğlu'nun bir dönem Arka Sokaklar dizisinin yıldızıyla evli olduğunu öğrenenler şoke oldu.

13 Mart 1971 tarihinde Kayseri'de dünyaya gelen Günay Karacaoğlu, çok küçük yaşlardan itibaren tiyatro ve oyunculuğa ilgi duyan isimlerden...

1991 yılında tiyatro eğitimi almaya başladığı Müjdat Gezen Kültür Merkezi'nden 1995 yılında mezun olan Günay Karacaoğlu, kariyerine başrollerinde Perran Kutman ile Erdal Özyağcılar'ın yer aldığı Şehnaz Tango dizisiyle başladı.

Daha sonra Yedi Tepe İstanbul, Yarım Elma, Hayat Bilgisi, Aşkım Aşkım, Gönülçelen, İstanbulun Altınları, 20 Dakika, Avrupa Avrupa, Roman Havası, Hayati ve Diğerleri, Gençliğim Eyvah dizilerinde rol aldı.

Karacaoğlu ayrıca beğeniyle izlenen Kahpe Bizans, İnşaat, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu, Osmanlı Cumhuriyeti, Yaşamak Güzel Şey, Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü, Ailecek Şaşkınız sinema filmlerinde boy gösterdi.

Günay Karacaoğlu, şimdilerde başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in yer aldığı Fox TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam ile izleyici karşısına çıkıyor.

Dizide hayat verdiği Zümrüt Korfalı karakteriyle izleyicileri bazen güldüren bazen de çılgına çeviren Günay Karacaoğlu, özel hayatıyla merak ediliyor.

Hakkında araştırma yapanlar, başarılı oyuncunun 11 yıl evli kaldığı mesleştaşının kim olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

ARKA SOKAKLAR'IN MESUT'U İLE EVLİYDİ

Güzel oyuncu Günay Karacaoğlu, bir zamanlar, Arka Sokaklar dizisinde Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh ile evliydi.

1993 yılında hayatlarını birleştiren oyuncu çift, 2004 yılında yollarını ayırma kararı aldı. Çiftin, bu evliliklerinden Gülenay adında bir kız çocukları bulunuyor.

Karacaoğlu, ikinci kez ise 2008 yılında Cengiz Çağatay ile dünya evine girdi. Ancak bu evlilik 4 yıl sürdü ve ikili, 2012 yılında yollarını ayırdı.

Şevket Çoruh ise 2018 yılında editör Özge Turna ile evlendi ve 2020 yılında ikinci kez babalık heyecanı yaşadı. Çoruh, kızına eşinin soyadı olan 'Turna' adını verdi.