Aşk Mantık İntikam'ın Çınar'ı Burak Yörük kimdir? Burak Yörük'ün biyografisi...

Son olarak Baraj dizisinde rol alan oyuncu Burak Yörük, yeni dizi AŞk Mantık İntikam ile seyircilerin karşısına çıktı. Hakkında bilgiler merak konusu olan Burak Yörük kimdir? İşte biyografisi...

Aşk Mantık İntikam'ın Çınar'ı Burak Yörük kimdir izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Son olarak Baraj dizisinde Tarık'ı canlandıran oyuncu 4N1K İlk Aşk ile adından sıkça söz ettiren oyuncular arasında yer alıyor.

Aşk Mantık İntikam'ın Çınar'ı Burak Yörük kimdir? Burak Yörük kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

AŞK MANTIK İNTİKAM ÇINAR KARAKTERİ

Çınar babasının deyimiyle tam bir 'beyzade'dir. Çağla'yla ikiz olmalarına rağmen ona göre tam aksi bir karakterdedir.

Dışadönük, neşeli, sevecen, herkese kolayca güvenen, hayatı ve insanları olduğu gibi kabul eden rahat bir karakteri vardır.

Çok iyi kalplidir. Kötülük görmediği için kötülük yapmayı bilmez. Önce güzel bir çocuk, sonra yakışıklı bir genç olduğu için reddedilmeyi de tanımamıştır.

BURAK YÖRÜK KİMDİR?

Burak Yörük, 26 Mayıs 1995 yılında İstanbul’da doğdu. Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim gören Yörük, oyunculuk kariyerine 2002 yılında başladı.

“Biz Boşanıyoruz”, “20 Dakika”, “Ben Onu Çok Sevdim” gibi dizlerde yer alan Burak Yörük ayrıca “4N1K” ve “4N1K-2” filminde Barış Ozansoy karakterini canlandırdı.

Burak Yörük, en son FOX TV ekranlarında yayınlanan Baraj adlı dizide rol aldı. Dizide Tarık karakterine hayat veren Yörük, yakışıklılığı kadar oyunculuğu ile de dikkat çekti.