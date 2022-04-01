Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'in annesine bakın, kopyası gibi! Görenler gözlerine inanamıyor...

Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, bu defa annesiyle gündeme geldi. Özberk'in annesine olan benzerliğini gören hayranları, ''Resmen kopyası'' yorumunda bulundu.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan ünlü oyuncu Burcu Özberk, oyunculuğa 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisiyle başladı.

Dizide canlandırdığı Huricihan Sultan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk, asıl çıkışını ise başrolünü Hande Erçel, Tolga Sarıtaş ve Berk Atan ile paylaştığı Güneşin Kızları dizisiyle yaptı.

2017-2018 yılları arasında yayınlanan Aslan Ailem dizisinde oynayan Burcu Özberk, ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırdı

Daha sonra Afili Aşk dizisinde rol alarak ününe ün katan Özberk, şimdilerde Fox TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

Dizide hayat verdiği Esra karakteriyle adından söz ettiren Özberk, Esra'nın Ozan'a olan aşkını başarılı bir şekilde izleyicilere aktarıyor.

Partneri İlhan Şen ile uyumu oldukça beğenilen güzel oyuncu, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Instagram hesabında 9 milyona yakın takipçisi bulunan ünlü oyuncu, sık sık özel hayatı ve cesur sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemini meşgul ediyor.

Rol aldığı romantik komedilerle büyük bir şöhrete kavuşan oyuncu, bu kez annesiyle gündeme geldi.

ANNESİNİN KOPYASI GİBİ

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Burcu Özberk'in annesinin gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı, bir Instagram sayfası tarafından paylaşıldı.

Bunun üzerine Burcu Özberk, annesine olan benzerliği ile magazin gündemine geldi.

Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.

Özberk'in annesi, güzelliği ile beğeni toplarken ''Annesi değil, ablası sanki'', ''Burcu güzelliğini annesinden almış''', ''Kopyası gibi'' şeklinde yorumlar yapıldı.