Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'in yeni aşkı bakın kim çıktı! Kimseye aldırmadan öpüştüler...

Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldızı Burcu Özberk hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Burcu Özberk'in, 2020'de yayınlanan Afili Aşk dizisindeki partneri Serkay Tütüncü ile yakınlaştığı öne sürüldü.

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, şimdilerde FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam ile izleyici karşısına çıkıyor.

Dizide hayat verdiği Esra karakteriyle adından söz ettiren Burcu Özberk, sergilediği performansın yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılan Burcu Özberk hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

32 yaşındaki güzel oyuncu, 2019-2020 sezonunda Kanal D ekranlarında yayınlanan ''Afili Aşk'' dizisinde Serkay Tütüncü ve Çağlar Ertuğrul ile başrolü paylaşmıştı.

Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü hakkında o dönem aşk dedikoduları çıkmış ancak Özberk "Arkadaşız" diyerek bu iddiaları yalanlamıştı.

PARTİDE BİR ARAYA GELDİLER

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü, geçtiğimiz akşam Ulus29'da düzenlenen bir doğum günü partisinde bir araya geldi.

Olaya şahit olanların anlattığına göre, iki ünlü isim, partide kimseye aldırmadan dudaktan öpüştü. İkilinin yakınlaşması, gece boyu devam etti.

AYRILDILAR

Öte yandan final yaparak ekranlara veda eden 'Masumiyet' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çifti, geçtiğimiz Ağustos ayının sonunda yollarını ayırmıştı.

Sosyal medya hesaplarından takipleşmeyi bırakan ikili, tüm aşk dolu fotoğraflarını da silmişti.

Ayrılık sonrası Nişantaşı'nda objektiflere takılan 25 yaşındaki Alişan, "Evet, ilişkim bitti. Neden bittiği hakkında konuşmak istemiyorum" açıklamasını yapmıştı.

30 yaşındaki yakışıklı oyuncudan ise bir açıklama gelmemişti.

"SADECE BİR KEZ AŞIK OLDUM"

Geçtiğimiz haftalarda bir dergi için objektif karşısına geçen Özberk, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunmuş ve sadece bir kez aşık olduğunu söyleyerek şöyle devam etmişti:

"Aşk bence bir bağımlılık, hastalık gibi. Hayatımda ilk defa birinin her anımda yanımda olmasını istedim. Ama beni başka birine dönüştürdü. Özgürlüğümden, yaşam kalitemden vazgeçtim."