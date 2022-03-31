Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'in yeni projesi belli oldu! Bambaşka bir rolle dönecek

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk'in yeni projesi belli oldu! Bambaşka bir rolle dönecek

Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra rolüne hayat veren Burcu Özberk hakkında hayranlarını sevindirecek bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Özberk, bir film projesinden gelen teklife sıcak bakıyor.

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, asıl çıkışını başrolünü Hande Erçel, Tolga Sarıtaş ve Berk Atan ile paylaştığı Güneşin Kızları dizisiyle yaptı.

Daha sonra Afili Aşk dizisinde rol alarak ününe ün katan Burcu Özberk, şimdilerde Fox TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam ile izleyici karşısına çıkıyor.

Dizide hayat verdiği Esra karakteriyle adından söz ettiren Özberk, Esra'nın Ozan'a olan aşkını başarılı bir şekilde izleyicilere aktarıyor.

Partneri İlhan Şen ile uyumu oldukça beğenilen Özberk, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Özel hayatı ve cesur sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul eden ünlü oyuncunun Aşk Mantık İntikam dizisinden sonra ekranlara olup olmayacağı merak ediliyordu.

FİLM PROJESİNDEN TEKLİF GİTTİ

Fox TV'nin ilgiyle izlenen Aşk Mantık İntikam dizisi, bilindiği üzere 42. bölümde final yaparak ekranlara veda edecek.

Dizinin başrol oyuncusu Burcu Özberk de haliyle gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

Hayranları, Özberk'in yeni sezondaki projesini merak edip araştırırken güzel oyuncu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Dedikoducu Çocuk'un haberine göre, Burcu Özberk'e bir film projesinden teklif gitti. Özberk'in de bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Güzel oyuncunun yeni projesinde nasıl bir karakterle karşımıza çıkacağı ve partnerinin kim olacağı ise büyük bir merak konusu....