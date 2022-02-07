Aşk Mantık İntikam'ın final tarihi belli oldu! Esra ve Ozan'ın hikayesi sona eriyor

Aşk Mantık İntikam'ın final tarihi belli oldu! Esra ve Ozan'ın hikayesi sona eriyor

Fox TV'de yayınlanan ve başrollerinde Burcu Özberk ile İlhan Şen'in yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinin ne zaman final yapacağı merak konusuydu. Sevilen dizinin final tarihi belli oldu.

Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı Fox TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam, heyecanlı bölümleriyle milyonları ekran başına kilitliyor.

Başrollerinde İlhan Şen ve Burcu Özberk'in yer aldığı No:9 Productions imzalı Aşk Mantık İntikam dizisi, cuma akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

Son zamanlarda Burak Yörük, Melisa Döngel ve Anıl Altan'ın veda ettiği dizinin reyting oranları düşmeye başlamıştı.

İzleyiciler, bu durumun dizinin akıbetini nasıl etkileyeceğini merak ederken Aşk Mnatık İntikam'ın final tarihi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

AŞK MANTK İNTİKAM'IN FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Yaz dizisi olarak başladığı yayın hayatında, sezon dizilerine kafa tutan ve reytinglerde belirli bir oranın altına düşmeyen Aşk Mantık İntikam dizisinin final tarihi belli oldu.

Sosyal medyada, Aşk Mantık İntikam dizisinin 39. bölümle birlikte ekranlara veda edeceği öne sürüldü.

Ancak yapımcıdan veya kanaldan söz konusu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Dizinin hayranları ise sosyal medyadan paylaşımlar yaparak alınan final kararına tepkilerini dile getirdi.