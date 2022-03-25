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    Aşk Mantık İntikam'ın güzeli Melisa Döngel'in tarzı olay oldu! 'Bunu neden yaptın'

    Aşk Mantık İntikam dizisindeki Çağla karakteriyle beğeni toplayan genç oyuncu Melisa Döngel'in yeni saç tarzı, beğenilmedi. Takipçileri, Döngel'i Seda Sayan'a benzetti.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 12:53
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    Aşk Mantık İntikam'ın güzeli Melisa Döngel'in tarzı olay oldu! 'Bunu neden yaptın'

    Sen Çal Kapımı dizisiyle dikkatleri çeken Melisa Döngel, ardından FOX TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

    Hayat verdiği Çağla karakteriyle adından söz ettiren Melisa Döngel, güzelliği ile de adını duyurdu.

    Döngel, sosyal medyada da oldukça aktif. 22 yaşındaki oyuncu, her anını takipçileriyle paylaşıyor.

    Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan güzel oyuncu, saçlarını sarıya boyatmıştı.

    SEDA SAYAN'A BENZETİLDİ

    Son olarak bir reklam filminde yer alan Döngel'in son tarzı, takipçilerini şok etti.

    Melisa Döngel'in saç modeli sosyal medyanın diline fena düştü.

    Bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü ismin yeni hali hakkında, “Melisa, bunu neden kendine yaptın?” yorumlarını yaparken bazı kullanıcılar ise güzel oyuncuyu Seda Sayan’a benzetti..

    Aşk Mantık İntikam ın güzeli Melisa Döngel in tarzı olay oldu! Bunu neden yaptın #1

    Aşk Mantık İntikam ın güzeli Melisa Döngel in tarzı olay oldu! Bunu neden yaptın #2

    Aşk Mantık İntikam ın güzeli Melisa Döngel in tarzı olay oldu! Bunu neden yaptın #3

    Aşk Mantık İntikam ın güzeli Melisa Döngel in tarzı olay oldu! Bunu neden yaptın #4


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