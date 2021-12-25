Aşk Mantık İntikam'ın Ozan'ı bakın 3 yıl nerede çalışmış! Herkesi şoke eden detay...

Aşk Mantık İntikam'ın Ozan'ı bakın 3 yıl nerede çalışmış! Herkesi şoke eden detay...

Aşk Mantık İntikam dizisinde Ozan karakterine hayat veren İlhan Şen, eski mesleği ile herkesi şaşırttı. Şen katıldığı bir Youtube programında, eski işinde 3 yıl çalıştığını söyledi.

Bir dönem Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan İlhan Şen şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde boy gösteriyor.

Burcu Özbek ile başrolü paylaşan ve uyumu ile dikkatleri üzerine çeken Şen, Youtube'da yayınlanan ''Talu Talks'' adlı programa katıldı.

Yakışıklılığı ve oyunculuğu ile beğeni toplayan İlhan şen, programda hayatına dair önemli açıklamalar yaptı.

Bulgaristan doğumlu olduğunu ve ilk rolünü Kenan İmirzalıoğlu sayesinde aldığını söyleyen Şen, 3 yıl boyunca yaptığı işten bahsetti.

Kardeşinin doktor olduğunu ve disiplinini annesinden aldığını söyleyen oyuncu, programdaki tavırlarıyla herkesin takdirini topladı.

İLHAN ŞEN'İN ESKİ MESLEĞİ

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan İlhan Şen, ''Mesleğim mühendislik, işim oyunculuk bu ayrımı seviyorum. Okul bittikten sonra 3 yıl inşaat mühendisliği yaptım, şantiye şefliği de yaptım ancak kendime çok vakit ayıramadığım için bıraktım.'' ifadelerine yer verdi.

MODELLİK GEÇMİŞİ

Üniversite yıllarında para kazanmak için modellik yaptığını da söyleyen İlhan Şen, ''İtalya'ya gittim, orada her markanın kendince manken stili var. Ben de Dolce& Gabbana, Armani ve Intimissimi gibi markalar için modellik yaptım.'' şeklinde konuştu.