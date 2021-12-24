Aşk Mantık İntikam'ın Ozan'ı İlhan Şen ilk rolünü bakın nasıl kapmış! Meğer Kenan İmirzalıoğlu ile...

Aşk Mantık İntikam'ın Ozan'ı İlhan Şen ilk rolünü bakın nasıl kapmış! Meğer Kenan İmirzalıoğlu ile...

Aşk Mantık İntikam dizisinde Ozan karakterine hayat veren İlhan Şen ile ilgili ortaya çıkan gerçek izleyicileri şaşırttı. Meğer Şen, ilk rolünü Kenan İmirzalıoğlu ile benzerliği sayesinde kazanmış...

Ünlü oyuncu İlhan Şen, şimdilerde FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam ile izleyici karşısına çıkıyor.

Dizide hayat verdiği Ozan karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edinen İlhan Şen, sergilediği performansın yanı sıra yakışıklılığıyla da genç kızların dikkatini çekmeyi başarıyor.

İlhan Şen, Youtube'da yayınlanan ''Talu Talks'' adlı programda, arama motoru Google'da kendisi hakkında en çok sorulan soruları yanıtladı.

Programda, hayranlarının kendisi hakkında merak ettiği pek çok soruya yanıt veren yakışıklı oyuncunun Kenan İmirzalıoğlu ile bağlantısı, herkesi şaşırttı.

''DİSİPLİNİMİ ANNEME BORÇLUYUM''

Bulgaristan'ın üçüncü büyük şehri Şumnu'da dünyaya gelen İlhan Şen, küçük yaşta Türkiye'ye geldiğini belirterek, ''Bulgaristan'a her sene giderim. Annem öğretmen, babam makine mühendisi. Benden 9 yaş küçük kız kardeşim doktor. Pek çok konudaki disiplinimi anneme borçluyumdur.'' dedi.

''MESLEĞİM MÜHENDİSLİK, İŞİM OYUNCULUK''

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan oyuncu, ''Mesleğim mühendislik, işim oyunculuk bu ayrımı seviyorum. Okul bittikten sonra 3 yıl inşaat mühendisliği yaptım, şantiye şefliği de yaptım ancak kendime çok vakit ayıramadığım için bıraktım.'' ifadelerine yer verdi.

''İTALYA'DA MODELLİK YAPTIM''

Üniversite yıllarında para kazanmak için modellik yaptığını da söyleyen İlhan Şen, ''İtalya'ya gittim, orada her markanın kendince manken stili var. Ben de Dolce& Gabbana, Armani ve Intimissimi gibi markalar için modellik yaptım.'' şeklinde konuştu.

KENAN İMİRZALIOĞLU BENZERLİĞİ YENİ BİR KAPI AÇTI

Yakışıklı oyuncu İlhan Şen, oyunculuk kariyerine 2018 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı ''Mehmed: Bir Cihan Fatihi'' dizisiyle başladı.

Dizideki rolünün kendisine Kenan İmirzalıoğlu'na benzerliği sayesinde geldiğini söyleyen ünlü oyuncu, ''İlk rolüm için auditiona bile gerek kalmadı çünkü Kenan İmirzalıoğlu'nun abisini canlandıracaktım ve benzerlikten dolayı seçildim.'' açıklamasında bulundu.