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    'Aşk Yeniden'in 'Selim Bebek'i delikanlı oldu! Özge Özpirinççi'nin ilk göz ağrısı 'ikizler'..

    Bir dönemin sevilen dizileri arasında yer alan Aşk Yeniden'in Selim bebeğini canlandıran tek yumurta ikizleri büyüdü. Yağız ve Yiğit ikizleri görenler, adeta maziye gitti.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2021 - 19:11
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    'Aşk Yeniden'in 'Selim Bebek'i delikanlı oldu! Özge Özpirinççi'nin ilk göz ağrısı 'ikizler'..

    ‘AŞK Yeniden' dizisinde Özge Özpirinçci'nin canlandırdığı Zeynep'in oğlu Selim karakterini ikiz bebekler, bir dönemin tatlı karakterleriydi.

    Şimdilerde annelik heyecanını tadan Özge Özpirinççi'nin ilk göz ağrılarıydı desek yalan olmaz.

    Yağız ve Yiğit Sayın tarafından canlandırılan "Selim Bebek", izleyicilerin beğenisini topluyordu.

    KOCAMAN OLDULAR

    Sevimliliğiyle dikkat çeken ikizler, 2014 yılının şubat ayında dünyaya geldi. Şimdilerde

    7 yaşına giren ikizlerin son hali ise görenler, hayrete düştü.

    İşte Aşk Yeniden'in Selim'i Yiğit ve Yağız ikizlerin şimdiki halleri...

    Aşk Yeniden in Selim Bebek i delikanlı oldu! Özge Özpirinççi nin ilk göz ağrısı ikizler .. #1

    Aşk Yeniden in Selim Bebek i delikanlı oldu! Özge Özpirinççi nin ilk göz ağrısı ikizler .. #2

    Aşk Yeniden in Selim Bebek i delikanlı oldu! Özge Özpirinççi nin ilk göz ağrısı ikizler .. #3

    Aşk Yeniden in Selim Bebek i delikanlı oldu! Özge Özpirinççi nin ilk göz ağrısı ikizler .. #4

    Aşk Yeniden in Selim Bebek i delikanlı oldu! Özge Özpirinççi nin ilk göz ağrısı ikizler .. #5

    Aşk Yeniden in Selim Bebek i delikanlı oldu! Özge Özpirinççi nin ilk göz ağrısı ikizler .. #6

    Aşk Yeniden in Selim Bebek i delikanlı oldu! Özge Özpirinççi nin ilk göz ağrısı ikizler .. #7

    Aşk Yeniden in Selim Bebek i delikanlı oldu! Özge Özpirinççi nin ilk göz ağrısı ikizler .. #8

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