Aşka geldiler! Galatasaraylı Torreira'dan Devrim Özkan'lı paylaşım! Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, sosyal medya hesabından oyuncu sevgilisi Devrim Özkan ile yeni bir fotoğrafını paylaştı.

ensonhaber.com

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile ünlü oyuncu Devrim Özkan geçtiğimiz günlerde aşklarını ilan etmişlerdi.

Uzun süredir birlikte oldukları bilinen ikili geçtiğimiz hafta yaptıkları paylaşımlar ile gündeme oturdu.

Torreira ve Devrim Özkan çifti, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile aşklarını duyurarak magazin gündeminde uzun süre yer aldı.

Lucas Torreira bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yeniden gündeme geldi.

Yıldız futbolcu sevgilisi Devrim Özkan ile verdiği bir pozu hikaye olarak paylaştı.

Devrim Özkan'da Torreira'nın o paylaşımını alıntılayarak kendi hesabından takipçileri ile paylaştı.

İşte o kare..