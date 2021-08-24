Aşka kapılarını kapatmıştı! Yasemin Allen gönlünü fena kaptırdı... Bakın kimin eski sevgilisiyle aşk yaşıyor

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Yasemin Allen, kalbinin kapılarını aşka açtı. Güzel oyuncu, gönlünü bir dönem Hadise ve Ece Sükan ile aşk yaşayan çapkın iş insanı Uğur Güven'e kaptırdı.

Oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu'nun kızı Yasemin Kay Allen, bir süredir ekranlardan uzak duruyor ve dijital platformda boy gösteriyor.

Sosyal medyada 800 bini aşkın takipçisi bulunan güzel oyuncu Yasemin Kay Allen, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 32 yaşındaki oyuncu, son olarak özel hayatında yaşanan flaş gelişme ile magazin gündeminde bomba gibi düştü.

GÖNLÜNÜ UĞUR GÜVEN'E KAPTIRDI

Yasemin Kay Allen, bir dönem Hadise ve Ece Sükan gibi Türkiye'nin en gözde kadınlarıyla aşk yaşayan iş insanı Uğur Güven'e gönlünü kaptırdı.

Sürpriz aşk önceki akşam ortaya çıktı. Çapkın iş insanı, önceki gece Cennet Koyu'nda bulunan bir beach'te oyuncu Yasemin Allen ile bir partiye katıldı. İkili, katıldıkları bir partiden sonra el ele objektiflere takıldı.

ALLEN PANİK YAPTI

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre, 3 yıllık sevgilisi Jonny Grant ile ayrıldıktan sonra kalbini aşka kapatan Allen, adeta mutluluk sarhoşuydu.

Bütün gece sarmaş dolaş dans eedip eğlenen Allen ve Güven, gece sonunda ise iskelede bot beklerken el ele objektiflere takıldı.

Uğur Güven'in bota binmesinin ardından bot hareket etti ve güzel oyuncu panik yaptığı için bota binemedi. Güven, kaptanı uyararak sevgilisini bota bindirdi.

Uğur Güven'in Yasemin Allen'in yanağını okşadığı aşk dolu anlar objektiflere böyle yansıdı.