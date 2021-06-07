Aşkın Tarifi'nin Naz'ı Serra Arıtürk kimdir? Serra Arıtürk'ün biyografisi..

Yeni dizi Aşkın Tarifi'nde Kadir Doğulu'nun partneri Naz Soyluer rolündeki Serra Arıtürk'ün hayatı, izleyenler tarafından merak edildi. Peki Aşkın Tarifi dizisinin Naz'ı Serra Arıtürk kimdir?

Yönetmen koltuğunda Deniz Koloş'un oturduğu, senaryosunu ise Leyla Oter ve Doruk Erengül'ün kaleme aldığı Aşkın Tarifi dizisi, bu akşam Kanal D ekranlarında görücüye çıkıyor.

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ü bir araya getiren yeni dizi Aşkın Tarifi, Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefin heyecan dolu aşk hikayesini ele alıyor.

Dizi severler, Aşkın Tarifi'nde Kadir Doğulu'nun partneri olan ve ''Naz Soyluer'' karakterine hayat veren Serra Arıtürk'ün hayatını merak ediyor. Öte yandan Naz karakteri de araştırılıyor.

Peki Aşkın Tarifi'nin Naz'ı Serra Arıtürk kimdir, kaç yaşında? İşte Serra Arıtürk'ün biyografisi..

AŞKIN TARİFİ NAZ KARAKTERİ HAKKINDA

Üç kuşak İstanbullu, ülkenin hatırı sayılır ailelerinden birinin kızı olan Naz Soyluer, servetine güvenip sosyal medyada fenomen olmak yerine, kendisini geliştirmekten vazgeçmemiştir.

Aile şirketinde yönetici olmaktansa, kendi restoranını açan Naz, ailesinden destek almadan ayakta kalmak için büyük bir mücadele vermektedir. Disiplinli dadıların yönlendirmeleri, üstüne Fransız ekolü okullarda alınmış nitelikli eğitimler; Naz’ı da prensip sahibi, kuralcı ve detaycı yapmıştır.

Lise çağına geldiğinde yemeklere merak sarmış ve yemek yapmanın çocukluk yaralarını iyileştirdiğini fark etmiştir. Bu ilgi zamanla büyümüş, üniversite çağına geldiğinde Fransa’da gastronomi eğitimi almıştır. İstanbul’a döndüğünde, en yakın arkadaşı Şebnem’le birlikte bir Fransız restoranı açmıştır.

Mükemmeliyetçi olan ve başladığı işi mutlaka bitiren Naz, insanlarla ilişkilerinde, mesafesini korur. İyi bir patron, sağlam bir dosttur. İlk bakışta, sert biri gibi görünür fakat o sert kabuğun içinde, kırılgan bir kız çocuğu saklar.

SERRA ARITÜRK KİMDİR?

22 Haziran 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Serra Arıtürk, 7 yaşında gitar ile tanışmış ve ailesinin de desteğiyle çok sayıda konsere giderek müziğin içinde gelişme şansı elde etmiştir.

Gitar konusunda en büyük eğitimini Hüsrev İsfendiyaroğlu'ndan almış olan Serra Arıtürk, lise sondan itibaren ise şarkı söylemeye başlamıştır. Ardından Boğaziçi Caz Korosu ekibinde yer alan Arıtürk, okul nedeniyle buradan ayrılmış ve eğitimine devam etmiştir.

Liseyi Özel Denizatı Anadolu Lisesi'nde tamamlamış ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'ni kazanmıştır. Yaşamını İstanbul'un Kadıköy ilçesinde sürdüren Arıtürk, şarkı çalışmalarına devam etmektedir.

Çeşitli coverlar ile üne kavuşan Serra Arıtürk, şarkıcı ve Youtuber olarak tanınmaktadır. 2019 yılında ''Kendimi Bilmeden'' adlı parçayı çıkarmıştır. Amy Winehouse fanatiği olan Serra Arıtürk bunu her röportajında dile getirmiştir.

NTC Medya'nın dikkatini çekmeyi başaran Serra Arıtürk, Aşkın Tarifi dizisi ile ilk ekran ve ilk başrol deneyimini yaşayacaktır.