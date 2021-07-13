Aşkın Tarifi'nin yıldızları Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ten olay yaratan görüntü! Hayranları tepkili..

Kanal D'nin yeni yaz dizisi Aşkın Tarifi'nin başrol oyuncuları Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ten sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen bir paylaşım geldi. İşte o görüntüler...

Her pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Aşkın Tarifi dizisinin başrol oyuncuları Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk, önceki gün sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.

Bol kahkahalı ve eğlenceli bir yayın ile hayranlarının sorularını yanıtlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk, birbirleri hakkında bir itirafta bulundu. İkilinin samimi halleri takipçilerinin gözünden kaçmadı.

BİRBİRLERİNİ STALKLAMIŞLAR

Canlı yayında, hayranları tarafından yöneltilen, ''Partnerinizin ismini öğrenince kim olduğunu merak ettiniz mi?'' sorusuna yanıt veren Doğulu ve Sarıtürk ikilisi, isimlerin belli olmasıyla birbirlerini stalkladıklarını itiraf etti.

Aşkın Tarifi'nin en komik oyuncusunun Cem Davran olduğunu belirten ikili, ''Cem Davran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül bir araya geldiğinde sette kahkahalar havada uçuyor. Biz ekip olarak çekimlerin dışında da çok fazla eğleniyoruz.'' şeklinde konuştu.

Hayranlarından gelen ''Yemek yapmayı seviyor musunuz?'' sorusuna yanıt veren Kadir Doğulu, ''Serra yemek yapmayı sevmiyor ama karakteri için o kadar güzel hazırlanmış ki güzel yemekler yapabiliyor. Eminim bu projeden sonra çok güzel yemekler yapacak.'' dedi.

Kadir Doğulu'nun mutfakla arasının iyi olduğunu belirten Arıtürk ise, "Kadir yeni denemeleri seviyor. Elindeki malzemelerle olabilecek en lezzetli ve orijinal yemekleri yapıyor. Sette de bize çok güzel yemekler hazırlıyor.'' şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında romantik bir müzik eşliğinde birbirine bakmaları ve oldukça samimi görüntülerin ortaya çıkması kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kendisi gibi oyuncu Neslihan Atagül ile evli olan Doğulu'nun partneriyle samimi hallerini gören sosyal medya kullanıcıları, Neslihan Atagül'ün kıskanacağı belirten yorumlarında bulunarak oyuncuya sitem etti.

"KADİR'E EVLİ OLDUĞU HATIRLATILMALI"

Doğulu'ya, "Evli olduğu hatırlatılmalı" , "Bu ne evli adam dizi dışında aşık aşık hareketler. Sırf izlensin diye ben sinir oldum şu an ne oldu büyük aşkına bel böceklerine", "Neslihan'ın yerinde olsam boşanırdım'', "Çok samimisiniz, Neslihan'ın yerine kıskandım" şeklinde yorumlar yapıldı.