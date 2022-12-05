Aşkta yüzü gülmeyen Merve Boluğur o projeyle ekranlara dönüyor! 'Merve'ye iyi gelecek'

Boşanma sürecini yeni atlatan Merve Boluğur, yeni sezonuyla ekranlarda olması beklenen projeyi okeyledi.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2023 için sayılı günler kaldı.

MasterChef'in final yapmasının ardından başlayacak olan Survivor 2023 kadrosu ise merak konusu.

Survivor 2023 yayın tarihi ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi ancak kadroya dahil olacağı iddia edilen isimler gündemde yerini aldı.

İddialara göre, Survivor'ın 2023'te "ünlüler" kadrosu olacak.

Merve Boluğur, Survivor'da

Uzun zamandır herhangi bir projede yer almayan Merve Boluğur, Survivor kadrosuna dahil oldu.

DJ Mert Aydın ile 53 gün süren evliliği sonrası çok konuşulan Boluğur, Acun Ilıcalı'nın teklifine evet dedi.

Milliyet'in haberine göre; Merve Boluğur, 2023 yılında başlayacak program için Dominik Cumhuriyeti’ne gidecek.

Açıklamaları ve çektiği YouTube videolarıyla gündem olan Boluğur'un kararını takipçileri de sevdi. Gelen yorumlar, "Survivor Merve'ye iyi gelecek, yaralarını saracak", "Adayı adam eder", "Kafanı toplarsın" şeklinde oldu.