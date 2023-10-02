Asla durmuyor! Dünyanın en büyük göğüslü kadını kendi rekorunu kıracak... İlk defa açıkladı Sosyal medya fenomeni Jessy Bunny, kocaman göğüsleriyle dikkati çekiyor. Asla durmayan fenomen, göğüslerini büyütmeye devam edeceğini söyledi.

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Son zamanlarda birbirinden farklı akımlar ortaya çıkmaya başladı...

Özellikle sosyal medya fenomenleri, tıklanma uğruna çeşitli girişimlerde bulunuyor.

Bu girişimlerden birisini yapan Jessy Bunny, göğüslerini büyütmek için defalarca ameliyat oldu.

Göğüsleri kocaman olan ve görüntüsünü de etkileyen Bunny, durmayı ise düşünmüyor.

Bu şekilde gündemden kalan ve bunu da seven sosyal medya fenomeni, bir kez daha bıçak altına yatmaya hazırlanıyor.

Daha çok büyüteceğini söyledi

Avusturya'nın en büyük göğüslerine sahip Jessy Bunny estetik yaptırmak konusunda durmayacağını söyledi.

Bunny'e 3000 cc'lik devasa implantlar takılı. Fenomen, bu implantların ölçüsünü 4000'e çıkaracağını duyurdu.

23 yaşındaki fenomene takipçileri de destek oldu.