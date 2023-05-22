Aslı Enver başrolde! Arayış dizisinin fragmanı esti geçti! İşte yayın tarihi... Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün başrolünde yer aldığı yeni dizinin afişi yayınlandı. Disney Plus'ta yayınlanacak olan dizinin fragmanı beğeni topladı. Fragmanla birlikte yayın tarihi de belli oldu.

Yönetmen koltuğunda Emin Alper'in oturduğu yeni dizi Arayış'ın senaryosunu ise Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme alıyor.

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı dizi Disney Plus ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Oyuncu kadrosunda ise Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu, İpek Türktan, Erdem Şenocak, Begüm Akkaya, Şeyma Gökçe Cengiz, Onur Ünsal, Eylem Yıldız, Oral Özer, Ali Yoğurtçuoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor.

İzleyicilerin heyecanla beklediği dizinin fragmanı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yayın tarihi merak ediliyor.

Arayış dizisinin konusu

Metropol hayatına sıkışmış, hasta, mutsuz ve yolunu kaybetmiş bir ruh olan Nisan, beraber katıldıkları bir şifa seansının ardından ortadan kaybolan arkadaşının izini sürerken şaibeli bir tarikata ulaşır.

Tüm şüphelerine karşın tarikatın vaadine kayıtsız kalamayan Nisan, gizemli bir adam olan Tufan’ın peşinden bilinmezliklerle dolu bir maceraya atılır. Dizi; metafizik, mutluluk, varoluş ve aşk temalarını sorgulatacak. İşte fragmanı...

Arayış 14 Haziran'da Disney Plus'ta