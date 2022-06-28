Aslı Enver bikinili pozlarını peş peşe sıraladı! 'Uzanmışsın sere serpe, güneş banyosuna..'

Şu sıralar tatilin keyfini çıkaran Aslı Enver, yayınladığı fotoğraflarla dikkati çekti. Güzelliğini ve doğallığını konuşturan Enver'e hayranlarından beğeni yağdı.

10 Mayıs 1984 yılında Londra'da dünyaya gözlerini açan Aslı Enver, 12 yaşından sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye geldi.

Annesinin yönlendirmesiyle Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro üzerine eğitim alan Enver, Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden ve Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Kavak Yelleri dizisinde hayat verdiği Mine ile tanınan güzel isim; Suskunlar ve Kayıp gibi projelerde yer aldı.

Özcan Deniz ile birlikte başrolü paylaştığı İstanbullu Gelin sayesinde ününü artıran Enver, uzun bir süre Murat Boz ile aşk yaşadı.

Burak Özçivit'in yer aldığı Kardeşim Benim filminde Murat Boz ile tanışan Enver, bu aşk sayesinde sık sık gündeme geldi.

Bu aşkın bitmesinin ardından ekranlarda da çok fazla yer almayan Aslı Enver, dijital projelere imza atıyor.

Son olarak adı Önder Öztarhan ile anılan Enver, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte ise soluğu tatilde aldı.

Kafasını dinleyen ve paylaştığı pozlarla herkesin ilgisini çeken Aslı Enver, doğallığı ile kalpleri fethetti.

Aslı Enver'in doğal güzelliğine yorum yağdı

Aslı Enver, sosyal medya hesabından hayranları için bikinili pozlarını paylaştı.

Doğal haliyle pozlarını paylaşan Aslı Enver'i gören hayranları, paylaşıma yorum yağdırdı.

Aslı Enver'in pozlarını görenler, "Sen paylaşmazdın böyle", "Maşallah", "Hem doğal hem güzel" yorumları yaptı.

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