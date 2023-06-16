Aslı Enver'in dizisinde olay! Herkes çırılçıplak soyundu, sosyal medya yıkıldı! İşte o skandal sahne Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ü buluşturan Arayış dizisi, gündeme bomba gibi düştü. Disney Plus'ın yeni dizisi 'Arayış'ta Mehmet Günsür'ün "Soyun" diyerek bağırdığı anda herkesin soyunması görenleri hayrete düşürdü.

Hamilelik öncesi Mehet Günsür ile kamera karşısına geçen Aslı Enver'in Arayış isimli dizisi görücüye çıktı.

Ayrıca Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu, İpek Türktan, Erdem Şenocak gibi başarılı isimleri buluşturan Arayış dizisi, Disney Plus'ta izleyicinin beğenisine sunuldu.

Dizi yayınlanmaya başladıktan sonra sosyal medyayı ikiye böldü. Bazıları dizinin sıkıcı olmasından bahsederken, bazıları da beğenilerini dile getirdi.

Ancak dizideki bir sahne olay oldu. Disney Plus'ın yeni dizisi 'Arayış'ta Mehmet Günsür'ün "Soyun" diyerek bağırdığı anda herkesin soyunması sosyal medyada olay oldu. Skandal soyunma sahnesi tepki çekti.

Soyunma sahnesine tepki yağdı

Dizinin bir sahnesinde Mehmet Günsür'ün hayat verdiği Tufan karakteri, bir gruba "Soyunun" diye bağırınca herkes bir anda soyunmaya başladı.

Aslı Enver'in canlandırdığı Nisan, şaşkınlığını gizleyemezken Tufan'ın "Soyun ya da git" sözleriyle karakter neye uğradığını şaşırdı.

Sosyal medyadan sahneyi paylaşanlar ise "Rezillik" "Ben ne izledim az önce" yorumlarını yaparak tepki gösterdi.