Aslı Enver'in kalçasına kadar inen nefis sırt dekoltesi yıktı geçti! "Bu çıplaklığı size yakıştıramadım"

Aslı Enver'in kalçasına kadar inen nefis sırt dekoltesi yıktı geçti! "Bu çıplaklığı size yakıştıramadım"

Geçtiğimiz günlerde evlenen ve anne olmaya hazırlanan Aslı Enver, sosyal medya hesabından derin sırt dekolteli karelerini yayınladı. Enver'e hem olumlu hem de olumsuz binlerce yorum geldi.

10 Mayıs 1984 yılında Londra'da dünyaya gelen Aslı Enver, Türkiye'ye döndükten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk üzerine eğitim aldı.

Hazal Kaya ve Türkü Turan ile reklam filminde yer alarak ekranlara adım atan Enver, Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

2007-2011 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Kavak Yelleri dizisinde Mine'ye hayat veren Enver, ününü bu sayede kazandı.

Uzun yıllar herkesin aklında Mine olarak kalan güzel ve başarılı oyuncu akabinde, Suskunlar'da yer aldı.

Enver'in Suskunlar dizisi en önemli projeleri arasında yer aldı. Güzel oyuncu, İstanbullu Gelin'de ise herkesin sevdiği bir isim haline geldi.

İstanbullu Gelin'de hayat verdiği Süreyya karakteri ile dikkati çeken Enver, Disney Plus'ta yayınlanacak olan Arayış ile ekrana dönecek.

12 Kasım 2022 tarihinde İş insanı Berkin Gökbudak ile evlenen ve bebek bekleyen Enver, yeni projeleri ise şimdilik askıya aldı.

Ekranlarda değil ancak sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam edecek olan güzel isim, sırt dekolteli karesini yayınladı.

Aslı Enver'in son görüntüsü

Anne olmaya hazırlanan Aslı Enver, sırt dekolteli pozunu yayınladı. Enver'in mavi elbiseli pozuna, yorum yağdı.

Bazı hayranları Enver'in karesini beğenirken, bazıları ise fazla cesur bulduğunu belirtmeden geçemedi.

Neşeli halleri dikkatlerden kaçmayan Enver, karnını ise göstermedi. Anne olacağı söylenilen oyuncunun, ne zaman hamilelik karesini paylaşacağı ise merak konusu oldu.