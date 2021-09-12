Aslıhan Güner kimdir? Uzak Şehrin Masalı 'Umay' karakteri...

Ekranların yeni dizisi Uzak Şehrin Masalı'nda Umay karakterini canlandıran Aslıhan Güner hakkındaki bilgiler araştırılıyor. Uzak Şehrin Masalı Umay kimdir? Aslıhan Güner kaç yaşında, evli mi?

Eylül ayı ile birlikte televizyon ekranlarında yeni diziler yerini almaya başladı.

Merakla beklenen Uzak Şehrin Masalı dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Yıllardır kocası Affan'ın zulmüne evlatları için göz yuman bir kadın olan Umay'ın hikayesini ele alan dizinin çekimleri Kars ve İstanbul arasında geçiyor.

Umay karakterine hayat veren Aslıhan Güner'e dair bilgiler merak konusu oldu.

Uzak Şehrin Masalı Umay Demirkan kimdir? Uzak Şehrin Masalı'nın Umay'ı Aslıhan Güner kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

UZAK ŞEHRİN MASALI UMAY KİMDİR?

Adını bir Anadolu Efsanesi olan Umay Ana’dan almıştı… Onun kadar anaçtı. Onun kadar bereketliydi eli. İki çocuk annesiydi Umay. Ve çocukları için yaşar, onlar için nefes alırdı.

Oğlu Melik, Williams sendromuna sahipti. Altı yaşındaki bu dünyalar güzeli çocuk hastalığından dolayı hep gülümserdi. Ve kocası Affan’ın zulmünden artık illallah demişti. Ve bir gece evlatlarını kucaklayıp kaçtı Demirkan Konağı’ndan. Doğup büyüdüğü sınır köyüne, bir masaldan çıkmış gibi büyüleyici olan Eskitepe’ye geri döndü.

Canını dişine takıp ailesinden kalan mandırayı adam edecek ve çocuklarını pamukların içinde büyütecekti. Eskitepe’de Kürşat’la kesişti yolları. Ve hayatı baştan aşağı değişti…

ASLIHAN GÜNER KİMDİR?

33 yaşındaki Aslıhan Güner, 17 Aralık 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Annesi Malatyalı, babası Sivaslıdır. Üniversitede halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümünde okurken okulu terk ederek sadece oyunculuğa ağırlık vermiştir. Barış Manço Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi gördü.

2007 - 2008 seneleri arasında “Asi” adlı dizide Tuba Büyüküstün, Murat Yıldırım, Selma Ergeç, Çetin Tekindor, Nur Sürer, Cemal Hünal, Aslıhan Güner, Onur Saylak, Saygın Soysal ile birlikte rol aldı.

2010 - 2014 tarihleri arasında “Şefkat Tepe” dizisinde başrollerini Serdar Mert rolünde Mert Kılıç ile Leyla rolünde Aslıhan Güner beraber oynadı.

2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç ile hayatını birleştirmiştir.

2015 yılında yönetmenliğini Hamdi Alkan’ın yaptığı “Selam: Bahara Yolculuk” filminde rol aldı.

2016 yılında senaryosunu Sinan Tuzcu’nun yazdığı “Kehribar” adlı dizide Gürkan Uygun, Ayça Varlıer, Necip Memili, Özge Özder, Hakan Ural ile beraber oynadı.

2017 yılında Diriliş Ertuğrul kadrosuna dahil olmuştur. Dizide Bahadır Bey'in eşi Karaca Hatun rolüne hayat vermektedir.

ASLIHAN GÜNER DİZİ VE FİLMLERİ

2016 - Kehribar (Bahar Bozoğlu) (TV Dizisi)

2015 - Yusuf ve Yusuf (Sinema Filmi)

2015 - Selam: Bahara Yolculuk (Sevgi Yüce) (Sinema Filmi)

2014 - Sungurlar (Leyla) (TV Dizisi)

2014 - Kızıl Elma (Azra) (TV Dizisi) 2014

2014 - 2015 - Nizama Adanmış Ruhlar (TV Dizisi)

2013 - Herşey Yolunda Merkez (Yasemin) (TV Dizisi)

2012 - Moskova'nın Şifresi: Temel (Zuhal Yücesoy) (Sinema Filmi)

2012 - Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam (Esma) (TV Dizisi)

2011 - Sümela'nın Şifresi:Temel (Zuhal Yücesoy) (Sinema Filmi)

2010 - 2014 - Şefkat Tepe (Leyla) (TV Dizisi)

2008 - Sonsuz Merhamet (Henna) (TV Filmi)

2007 - Yuvamı Yıkamazsın (Pelin) (TV Filmi)

2007 - Sözün Bittiği Yer (Konuk Oyuncu ) (Sinema Filmi)

2007 - Memleket Hikayeleri- Yine Bana Kalasın (Menekşe ) (TV Filmi)

2007 - Kuzey Rüzgarı (Küçük Hilal) (TV Dizisi)

2007 - 2008 - Asi (Gonca Kozcuoğlu) (TV Dizisi)

2006 - Çemberimde Gül Oya (Dilek) (TV Filmi)

2006 - Sevda Çiçeği (Bölüm Oyuncusu) (TV Dizisi)

2006 - Selena (Demeter) (TV Dizisi)

2006 - Geceler Yarim Oldu (TV Filmi)

2006 - Esir Kalpler (TV Dizisi)

2006 - Eksi 18 (Bölüm oyuncusu) (TV Dizisi)

2005 - The İmam (Zehra) (Sinema Filmi)

2004 - En İyi Arkadaşım (TV Dizisi)

2004 - 2007 - Büyük Buluşma (Zeynep-Nazlı) (TV Dizisi)

2004 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Nazlı) (TV Dizisi)