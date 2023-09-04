Aslıhan Malbora dekolteyi abarttı, gören yoruma koştu! "Bu pozlara kalp dayanmaz" Bir döneme damga vuran Üç Kuruş dizisiyle adını milyonlara duyuran Aslıhan Malbora, cesur pozuyla gündemde! Ünlü oyuncu sadece göğüslerini kapattığı beyaz kıyafetiyle kamera karşısına geçti. Verdiği pozlar sosyal medyayı salladı.

ensonhaber.com

Güzel oyuncu Aslıhan Malbora, 2021 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan Üç Kuruş dizisindeki Leyla karakteriyle geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.

Seven Ne Yapmaz, Her Yerde Sen, Darmaduman gibi dizilerde de boy gösteren başarılı oyuncu, güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan 27 yaşındaki güzel oyuncu, paylaşımlarıyla büyük ses getiriyor.

Son yılların yükselen yıldızı Aslıhan Malbora, son paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti.

Dekoltede sınır tanımadı

Ünlü oyuncu yalnızca göğüslerini kapattığı beyaz büstiyeriyle poz verdi. Pozlarını Instagram hesabından peş peşe sıraladı.

Ünlü oyuncunun pozlarına takipçileri kayıtsız kalamadı.

Kullanıcılardan, "Bu ne güzellik, melek gibisin", "Bir bakışı var, çiçek bile kıskanır", "Güneş yanında halt etmiş", "Bu güzellik gerçek mi?" gibi iltifatlar geldi.