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    Asmalı Konak'ta Seymen Ağa'nın ilk aşkıydı! Dicle'nin son halini gören inanamıyor...

    Asmalı Konak dizisinde Dicle karakterine hayat veren İpek Tuzcuoğlu, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor. Yıllar içinde sayısız projede yer alan Tuzcuoğlu, güzelliğini korumayı başaran isimlerden.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 20:03
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    Asmalı Konak'ta Seymen Ağa'nın ilk aşkıydı! Dicle'nin son halini gören inanamıyor...

    2002-2003 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Asmalı Konak dizisi, 2 sezon olarak ekrana geldi ve 54. bölümüyle ekranlara veda etti.

    Efsane bir proje olan dizinin başrollerinde; Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay ve Selda Alkor gibi birbirinden ünlü isimler yer aldı.

    Dizinin senaristliğini Mahinur Ergun ile Meral Okay yaparken, yönetmen koltuğunda ise Çağan Irmak oturdu.

    Başrolleri dışında da yetenekli oyuncuları buluşturan ve konusu ile ilgi çeken dizide İpek Tuzcuoğlu, Dicle karakterine hayat verdi.

    Asmalı Konak dizisince canlandırdığı 'Dicle' karakteriyle büyük üne kavuşan başarılı oyuncu, yıllar içinde sayısız projelerde yer aldı.

    O dönem güzelliği ve dizideki karakteri ile gözlerin üzerine döndüğü Tuzcuoğlu, yıllar sonraki hali ile sevenlerini şaşırtıyor.

    Hala daha genç ve güzel olduğu görülen İpek Tuzcuoğlu, hayranlarına sosyal medya üzerinden sesleniyor.

    İPEK TUZCUOĞLU'NUN SON HALİ

    Kapadokya'da geçen bir aşk hikayesini konu alan Asmalı Konak, günümüzde de tekrarlarıyla izleniyor.

    Youtube ve televizyon kanallarından tekrarları yayınlanan dizide İpek Tuzcuoğlu, Dicle karakterine hayat verdi. Dicle'nin esrarengiz havasını yansıtan oyuncu, o dönem güzelliği ile ana karakteri geride bıraktı.

    Asmalı Konak ta Seymen Ağa nın ilk aşkıydı! Dicle nin son halini gören inanamıyor... #1

    11 Kasım 1971 İzmir doğumlu olan Tuzcuoğlu, Asmalı Konak dizisinden sonra ekranlardan hiç kopmadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitiren güzel oyuncu, yıllar sonraki haliyle gündem oldu.

    Değiştiği gözlenen ancak güzelliğini kaybetmeyen Tuzcuoğlu, son olarak Tövbeler Olsun dizisi ile seyirci karşısına çıkmıştı.

    Sırasıyla; Ab-ı Hayat, Aşk Bir Davaya Benzer, İpek Tuzcuoğlu ile Yüzleşme, Lezzetli Sohbetler, Sağlıklı Mutfak programları yapan İpek Tuzcuoğlu'nun son haline sosyal medya üzerinden yorum ve beğeni geldi.

    Asmalı Konak ta Seymen Ağa nın ilk aşkıydı! Dicle nin son halini gören inanamıyor... #2

    Asmalı Konak ta Seymen Ağa nın ilk aşkıydı! Dicle nin son halini gören inanamıyor... #3

    Asmalı Konak ta Seymen Ağa nın ilk aşkıydı! Dicle nin son halini gören inanamıyor... #4

    Asmalı Konak ta Seymen Ağa nın ilk aşkıydı! Dicle nin son halini gören inanamıyor... #5


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