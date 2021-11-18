Aras'ı yemeğe davet eden ve karısı Leyla'yı çağıran Asya, evden ayrıldı. Asya'nın bu tavrı sosyal medyayı ikiye bölerken, meşhur "son yemek" sahnesi akıllara geldi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi yeni ve heyecanlı bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı dizi, dün yine sosyal medyayı yıktı.

BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi Doktor Foster'dan uyarlanan Medyapım imzalı Sadakatsiz dizisi, sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından birisi oldu.

Dün yayınlanan yeni bölümde; Volkan sayesinde Aras'ın evli olduğunu öğrenen Asya, bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

Volkan elinde belgelerle Asya'nın kapısına dayanırken, Asya ise "Ne diyeceksin Volkan? ‘Onu sadece ben kandırabilirim’ mi diyeceksin." dedi.

Bu sözler hem seyirciyi hem de Volkan'ı şaşırtırken, Aras'ın evli olduğunu hazmedemeyen Asya bir plan yaptı.

ASYA'DAN ARAS'A BÜYÜK OYUN

Leyla'dan boşanmak isteyen Aras, Asya'yı her şeyi anlatmak üzere çiftlik evine davet etti.

Aras'a evli olduğunu Volkan'dan öğrendiğini açıklayan Asya ise Leyla'nın geldiğini haber verdi ve evden ayrıldı.

Asya'nın bu intikamı akılları meşhur akşam yemeğini getirirken, sosyal medya ikiye bölündü.

Bazıları Asya’nın kurduğu planın doğru olduğunu söylerken, bazı izleyiciler ise Asya’nın Aras’ı dinlemesi gerektiğini ve bu sefer pişman olanın kendisi olacağını söyledi.

Asya'dan Aras'a büyük oyun VİDEO