Ata Demirer bakın ne zenginiymiş! O sektöre el attı...

Ata Demirer bakın ne zenginiymiş! O sektöre el attı...

Ünlü komedyen Ata Demirer, yeni bir mesleğe atıldı. Ünlü ismin, butik otel ve apart yapma yolunda ilerlediği öğrenildi.

Birçok başarılı dizi ve film projesinde rol almasının yanı sıra gösteriler de düzenleyen oyuncu ve komedyen Ata Demirer, yeni bir mesleğe atılmaya karar verdi.

Yeni filminin çekimleri için bir süredir Bursa'da olan Ata Demirer'in Türkiye'nin emlak zenginleri arasında yer aldığı bilinen meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu'nun izinden gittiği öğrenildi.

Demirer'in son dönemde emlak yatırımları yaptığı ortaya çıktı.

Snob Magazin'in haberine göre; Cihangir'de oturan Ata Demirer'in, şu sıralar Tarlabaşı, Galata ve İstiklal Caddesi'nde tarihi yapıları satın alıp restore ettirdiği öğrenildi.

Demirer'in satın aldığı binaları restore ettirip butik otel ve apart yapma yoluna gittiği de ifade edildi.