Petrol
99.19
-0.41%
Euro
18.5302
-0.01%
Dolar
17.9526
0.08%
Altın
1.031
-0.12%
Borsa
2868
0.00%
Bitcoin
431.869
-1.31%
BTXN Coin
7.25
-2.81%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Ata Demirer bakın ne zenginiymiş! O sektöre el attı...

    Ünlü komedyen Ata Demirer, yeni bir mesleğe atıldı. Ünlü ismin, butik otel ve apart yapma yolunda ilerlediği öğrenildi.
    • 12.08.2022 - 09:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ata Demirer bakın ne zenginiymiş! O sektöre el attı...

    Birçok başarılı dizi ve film projesinde rol almasının yanı sıra gösteriler de düzenleyen oyuncu ve komedyen Ata Demirer, yeni bir mesleğe atılmaya karar verdi.

    Yeni filminin çekimleri için bir süredir Bursa'da olan Ata Demirer'in Türkiye'nin emlak zenginleri arasında yer aldığı bilinen meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu'nun izinden gittiği öğrenildi.

    Demirer'in son dönemde emlak yatırımları yaptığı ortaya çıktı.

    Snob Magazin'in haberine göre; Cihangir'de oturan Ata Demirer'in, şu sıralar Tarlabaşı, Galata ve İstiklal Caddesi'nde tarihi yapıları satın alıp restore ettirdiği öğrenildi.

    Demirer'in satın aldığı binaları restore ettirip butik otel ve apart yapma yoluna gittiği de ifade edildi.

    Ata Demirer bakın ne zenginiymiş! O sektöre el attı... #1

    Ata Demirer bakın ne zenginiymiş! O sektöre el attı... #2


    İlginizi Çekebilir

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor
    Btcrobo

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor

    Ünlü İngiliz grup Arctic Monkeys üyelerine Beyoğlu'nda bakkal saldırdı
    3. Sayfa

    Ünlü İngiliz grup Arctic Monkeys üyelerine Beyoğlu'nda bakkal saldırdı

    Mahalleli evindeki 17 köpeğe eziyet eden kadından şikayetçi
    3. Sayfa

    Mahalleli evindeki 17 köpeğe eziyet eden kadından şikayetçi

    Görüş Bildir