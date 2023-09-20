Ateş Kuşları 24. bölüm 2. fragmanı: Gül Ayşe'nin büyük kaybı! Ateş Kuşları yine can yakacak Ateş Kuşları'nın yayınlanan son fragmanı, izleyenleri hem güldürdü hem de ağlattı. Gül Ayşe'nin babasını kaybetmesi ve gözyaşlarına boğulması ise fragmana damga vurdu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 13 Ocak 2023 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Benal Tairi, Gökhan Ayiz, Yıldız Aşanboğa ve Bülent İşbilen'in üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı Ateş Kuşları'ndan yeni fragman geldi. Yayınlanan fragmanda; Gül Ayşe'nin peşine Barbaros'un takıldığı ve onu takip ettiği görüldü. Gül Ayşe'yi takip eden ve yalnız bırakmayan Barbaros, başını da büyük bir belaya soktu. Gül Ayşe'nin büyük kaybı Gül Ayşe'yi takip eden Barbaros, babasını kaybettiğini öğrenince hastaneye koştu. Babasını kaybettiği için gözyaşlarına boğulan Gül Ayşe'yi teselliyi Barbaros'un kollarında buldu.

Google News

Abone Ol