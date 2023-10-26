ATV efsane dizinin fişini çekti, hayranları yıkıldı! O tarihte final yapacak ATV'nin sevilen dizisinden final haberi geldi. Uzun zamandır ekranda olan dizinin son sezonu olduğunu öğrenen hayranları ise yıkıldı.

ensonhaber.com

ATV ekranlarında 4 sezondur yayınlanan Kardeşlerim dizisi, reyting rekorları kırdı ve seyirciyi ekran başına kilitledi.

NGM imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan Kardeşlerim, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkati çekti.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Simge Selçuk, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Bilal Yiğit Koçak'ın yer aldığı dizi, yeni sezonunda ise seyircisini hayal kırıklığına uğrattı.

Onufr Seyit Yaran'ın ayrılması seyirciyi üzerken dizi, bu ayrılık sonrası seyirci kaybı da yaşadı.

Bu kaybın faturası ise ağır oldu. Diziden herkesi üzecek bir karar sezon sonuna gelmeden duyurulduç

Kardeşlerim veda edecek

Medya kulislerinde ve sosyal medyadaki fan hesaplarında yer alan son iddialara göre Kardeşlerim dizisi 120. Bölüm ile final yaparak ekranlara veda edecek.

Reytinglerde 3. Sıraya kadar gerileyen Kardeşlerim dizisinin sezon sonunu beklemeyerek erken final kararı alacağı öne sürüldü.

Kardeşlerim dizisinin final iddiasının ardından şu ana kadar başarılı projenin yapımcılarından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.