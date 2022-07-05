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    ATV üzerinde sütyeniyle şekilden şekile girdi...Selin Yeninci'den akıl alan pozlar!

    Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Saniye' karakterine hayat veren Selin Yeninci'nin tatilde verdiği poz sosyal medyayı salladı.
    • 05.07.2022 - 16:44
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    ATV üzerinde sütyeniyle şekilden şekile girdi...Selin Yeninci'den akıl alan pozlar!

    Ünlü oyuncu Selin Yeninci,  ATV ekranlarının reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Saniye' karakterini canlandırdı.

    Selin Yeninci, 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin ardından 'Annenin Sırrıdır Çocuk' dizisinde oyunculuğuyla tseyircilerin takdirini topladı.ı.

    Dizisi erken final yapmasının ardından soluğu tatilde alan Selin Yeninci,  sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.

    "Ateş adiyorsun"

    ATV üzerinde sere serpe poz veren Selin Yeninci hayranlarının dikkatini çekti.

    Selin Yeninci'ye bazı hayranları "Ateş ediyorsun" derken bazı hayranları da "Saniye bu ne hal?" yorumlarında bulundu.

    ATV üzerinde sütyeniyle şekilden şekile girdi...Selin Yeninci den akıl alan pozlar! #1

    ATV üzerinde sütyeniyle şekilden şekile girdi...Selin Yeninci den akıl alan pozlar! #2

    ATV üzerinde sütyeniyle şekilden şekile girdi...Selin Yeninci den akıl alan pozlar! #3

    ATV üzerinde sütyeniyle şekilden şekile girdi...Selin Yeninci den akıl alan pozlar! #4

    ATV üzerinde sütyeniyle şekilden şekile girdi...Selin Yeninci den akıl alan pozlar! #5

    ATV üzerinde sütyeniyle şekilden şekile girdi...Selin Yeninci den akıl alan pozlar! #6

    ATV üzerinde sütyeniyle şekilden şekile girdi...Selin Yeninci den akıl alan pozlar! #7


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