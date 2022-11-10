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    • ATV'nin yeni dizisi bomba gibi geliyor! Ateş Kuşları ilk tanıtım videosu yayınlandı: İşte oyuncu kadrosu!

    ATV'nin yeni dizisi bomba gibi geliyor! Ateş Kuşları ilk tanıtım videosu yayınlandı: İşte oyuncu kadrosu!

    ATV kış ayına bomba gibi giriş yapıyor. Yeni dizisi Ateş Kuşları'nın ilk tanıtımını yayınladı. Oyuncu kadrosu büyük ilgi gördü. İşte yeni dizinin konusu oyuncuları ve tanıtım videosu...
    • 10.11.2022 - 11:25
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    ATV'nin yeni dizisi bomba gibi geliyor! Ateş Kuşları ilk tanıtım videosu yayınlandı: İşte oyuncu kadrosu!

    ATV, bu kış ekranlara damga vuracak yeni dizisi Ateş Kuşları'nı yayınlamaya hazırlanıyor.

    Yeni dizinin yapımcılığını Mehmet Bozdağ üstleniyor. Oyuncularının sete çıkacağı tarih ise merakla bekleniyor.

    Bozdağ Film, geçen sezon Destan dizisinin ATV ekranlarına getirmişti. Yeni dizisini de aynı kanalda izleyiciyle buluşturacak.

    Senaryosunu Ayşe Ferda Yılmaz ile Nehir Erdem’in üstlendiği dizinin yönetmenliğini Emir Khalilzadeh yapacak. İran asıllı Khalilzadeh, Destan dizisinin de yönetmenliğini yapmıştı. Başarılı yönetmen yeni projesinde yine Bozdağ Film ve ATV’yle birlikte çalışacak.

    Ateş Kuşları konusu

    Yeni dizinin konusuyla ilgili henüz bir bilgi yok. Ancak diziyle ilgili çalışmalar son hızla devam ediyor.

    Oyuncuları

    Dizinin kadrosunda, Başak Gümülcinelioğlu (Turna), Görkem Sevindik, İlayda Alişan, Efekan Can gibi başarılı isimler yer alacak. Dizinin ilk tanıtım videosu yayınlandı.

    Ateş Kuşları ilk tanıtımı İZLE

    ATV nin yeni dizisi bomba gibi geliyor! Ateş Kuşları ilk tanıtım videosu yayınlandı: İşte oyuncu kadrosu! #1


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