ATV’nin yeni dizisi Safir’den ilk tanıtım geldi! İşte Safir dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ATV yeni dizisi Safir ile bomba gibi geliyor. Başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız’ın paylaştığı diziden ilk tanıtım geldi. Dizinin ilk fragmanı sosyal medyada büyük ses getirdi. İşte Safir dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu…

ATV, yeni dizisiyle yeni sezona damga vuracak!

ATV'nin iddialı yapımı Safir: Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi, kadrosunda yer alan ünlü oyuncuları ve etkileyici hikayesiyle dikkat çekmeyi başardı.

Kapadokya’da çekimleri devam eden dizinin yapımını NTC Medya üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı oturuyor.

Oyuncu kadrosunda İhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin ilk fragmanı yayınlandı.

Tanıtımıyla büyük ses getiren Safir dizisinin konusu ve oyuncuları da merak edilen konular arasında.

Safir dizisinin konusu

İmkansızlıklarla dolu bir aşk hikayesi olan Safir dizisi, Gülsoy ailesinin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alıyor.

Oyuncu kadrosu

Oyuncu kadrosunda; İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk, Serdar Bordanacı, Sevda Baş, Selin Işık, Efe Taşdelen, Serkan Taştemur, Can Remzi Ergen gibi isimler yer alıyor.